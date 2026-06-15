Яка сума пенсії при стажі 41 рік?
При стажі 41 рік, станом на 2026, особа може вийти на пенсію в 60 років, повідомляє ПФУ.
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Річ у тім, що наразі мінімум для виходу на заслужений відпочинок в 60 років складає – 33 роки страхового стажу. Для іншого віку вимоги такі:
- в 63 роки мінімум для виходу на пенсію наразі – 23 роки страхового стажу;
- в 65 років – 15 роки страхового стажу.
При розрахунках врахуємо ще такі фактори:Не пропустіть жодної важливої новини Підпишіться на 24 Канал у Telegram
- особа мала дохід 10 тисяч гривень;
- йде на заслужений відпочинок на загальних умовах.
Важливо! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.
Якщо спиратися на наведені вище дані, пенсія складе орієнтовно – 4,6 тисячі гривень.
Яка буде пенсія при стажі 41 рік у 2026,якщо мав зарплату 10 тисяч / Скриншот Пенсійний калькулятор
Як може зрости пенсія українців у 2026 році?
- Пенсії українців можуть зростати завдяки доплаті за віком. Вона надається громадянам старше 70 років. Умовою для нарахування такої доплати є загальна щомісячна пенсійна виплата менш як 10 340,35 гривні.
- Розмір цієї доплати різниться. Він залежить від віку. Наразі така доплата перебуває в межах 300 – 570 гривень.