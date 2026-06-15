Яка сума пенсії при стажі 41 рік?

При стажі 41 рік, станом на 2026, особа може вийти на пенсію в 60 років, повідомляє ПФУ.

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Річ у тім, що наразі мінімум для виходу на заслужений відпочинок в 60 років складає – 33 роки страхового стажу. Для іншого віку вимоги такі:

в 63 роки мінімум для виходу на пенсію наразі – 23 роки страхового стажу;

мінімум для виходу на пенсію наразі – 23 роки страхового стажу; в 65 років – 15 роки страхового стажу.

При розрахунках врахуємо ще такі фактори:

особа мала дохід 10 тисяч гривень;

йде на заслужений відпочинок на загальних умовах.

Важливо! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.

Якщо спиратися на наведені вище дані, пенсія складе орієнтовно – 4,6 тисячі гривень.



Яка буде пенсія при стажі 41 рік у 2026,якщо мав зарплату 10 тисяч / Скриншот Пенсійний калькулятор

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