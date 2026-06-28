Какую компенсацию за коммунальные услуги могут получить участники боевых действий в июле?

Участники боевых действий имеют право на 75% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг. Льгота предусмотрена Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и предоставляется в денежной форме.

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Компенсация распространяется на оплату квартплаты, электроэнергии, природного газа, отопления, водоснабжения, водоотведения, вывоза бытовых отходов, а для домов без центрального отопления — также на приобретение твёрдого или жидкого топлива.

Также следует помнить, что льгота действует не на весь объем потребленных коммунальных услуг, а лишь в пределах социальных нормативов, установленных Кабинетом Министров Украины.

При этом льготу могут получать не только участники боевых действий, но и члены их семей, проживающие вместе с льготником. В частности, это супруг или супруга, несовершеннолетние дети, нетрудоспособные родители, а также другие лица, определенные законодательством.

Как рассчитывается компенсация?

Размер компенсации зависит от вида коммунальной услуги, количества членов семьи, площади жилья и установленных социальных норм потребления.

Например, если семья использовала 150 киловатт электроэнергии, а весь объем подпадает под социальную норму, то при тарифе 4,32 гривны за киловатт-час общая стоимость составит 648 гривен. В таком случае государство компенсирует 75% этой суммы, то есть 486 гривен.

Если же фактическое потребление превышает установленные нормативы, скидка будет распространяться только на их часть, а остальную стоимость придется оплачивать самостоятельно.

Какие еще льготы предусмотрены для участников боевых действий?

Еще одна важная льгота для участников боевых действий касается проезда. Закон гарантирует им право на бесплатное пользование городским общественным транспортом, автобусами пригородного и междугородного сообщения, пригородными поездами, а также водным транспортом на пригородных маршрутах.