На початку тижня акції компанії Nvidia подешевшала на 7%. Це призвело до того, що ринкова капіталізація техгіганта суттєво знизилася.

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Різке знецінення акцій Nvidia

Йдеться про втрату 550 мільярдів доларів. Відтак ринкова капіталізація компанії на той момент зупинилася на рівні 2,91 трильйона доларів. Підмітимо, що всього за кілька днів до цього Nvidia очолила рейтинг найдорожчих компаній у світі, перетнувши позначку у 3,3 трильйона доларів.

До теми! Згідно з даними Reuters, акції Nvidia подешевшали на 13% і втратили 430 мільярдів доларів ринкової капіталізації з 18 червня.

Знецінення акцій Nvidia спровокували новини про те, що генеральний директор і співзасновник компанії Дженсен Хуанг продав майже 95 мільйонів акцій за кілька днів. Бізнесмен пішов на такий крок після того, як Nvidia отримала статус найдорожчої компанії у світі. Проте додають, що ці угоди були частиною раніше запланованого плану продажу за правилом 10b5-1, який був розроблений у березні.

Загалом з початку 2024 року акції техгіганта зросли майже на 155%. На момент створення цього матеріалу, цінні папери коштують 129 доларів за штуку та демонструють позитивну динаміку, згідно з даними Market Watch.

Скільки на обвалі Nvidia заробили трейдери

Трейдери використали масовий розпродаж акцій компанії Nvidia, яка спеціалізується на виробництві мікросхем для штучного інтелекту, на свою користь. Під час останніх трьох торгових сесій трейдери заробили майже 5 мільярдів доларів.

Дехто з учасників ринку вважають, що досить стрімке знецінення акцій Nvidia пов'язане з тим, що інвестори повертаються з привабливих акцій штучного інтелекту в інші сектори, адже 2024 рік наближається до середини.