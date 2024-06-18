Компанії Nvidia вдалося обігнати за рівнем капіталізації техногігантів Microsoft Corp. і Apple Inc. Саме ці корпорації протягом років почергово очолювали цей рейтинг, а зараз займають другу та третю сходинки відповідно. Капіталізація кожної з компаній, які входять до трійки лідерів, вище позначки у 3 трильйони доларів.
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Nvidia стала найдорожчою компанією у світі
У вівторок, 18 червня, акції компанії Nvidia подорожчали на понад 3,5%. Завдяки цьому ринкова капіталізація американської компанії, яка контролює приблизно 80% ринку високопродуктивних чипів штучного інтелекту, досягнула 3,3 трильйона доларів. Завдяки цьому Nvidia стала найдорожчою компанією у світі за рівнем капіталізації.
На момент створення цього матеріалу, акції Nvidia торгуються на рівні 135,60 долара за штуку, згідно з даними Global Ranking. Для розуміння рік тому компанія посідала лише шосте місце у рейтингу найдорожчих компаній у світі з капіталізацією на рівні 1,052 трильйона доларів. З початку року цінні папери техгіганта зросли в ціні майже на 178%, а за 12 місяців – на приблизно на 210%, інформує MarketWatch.
Що відбувалося з Nvidia з початку року
Уже на початку січня акції Nvidia досягли рекордного показника на біржі, подорожчавши на 6,4%. Цьому сприяла презентація серії графічних процесорів GeForce RTX 40 SUPER. Компанія також повідомила про випуск інших технічних засобів та програмного забезпечення на основі штучного інтелекту.
Уже 5 червня 2024 року акції Nvidia сягнули вище 1223 доларів за штуку та дозволили компанії Nvidia випередити Apple за капіталізацією на ринку та посісти другу сходинку у цьому рейтингу. Стрімке подорожчання цінних паперів відбувається на тлі підготовки компанії до дроблення власних акцій, яке вона анонсувала ще на початку березня 2024 року.