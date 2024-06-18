Компанії Nvidia вдалося обігнати за рівнем капіталізації техногігантів Microsoft Corp. і Apple Inc. Саме ці корпорації протягом років почергово очолювали цей рейтинг, а зараз займають другу та третю сходинки відповідно. Капіталізація кожної з компаній, які входять до трійки лідерів, вище позначки у 3 трильйони доларів.

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Nvidia стала найдорожчою компанією у світі

У вівторок, 18 червня, акції компанії Nvidia подорожчали на понад 3,5%. Завдяки цьому ринкова капіталізація американської компанії, яка контролює приблизно 80% ринку високопродуктивних чипів штучного інтелекту, досягнула 3,3 трильйона доларів. Завдяки цьому Nvidia стала найдорожчою компанією у світі за рівнем капіталізації.

До теми! Востаннє Nvidia випереджала Apple за капіталізацією у 2002 році. Це було до випуску першого iPhone. Тоді кожну з компаній оцінювали у менше ніж 10 мільярдів доларів.

На момент створення цього матеріалу, акції Nvidia торгуються на рівні 135,60 долара за штуку, згідно з даними Global Ranking. Для розуміння рік тому компанія посідала лише шосте місце у рейтингу найдорожчих компаній у світі з капіталізацією на рівні 1,052 трильйона доларів. З початку року цінні папери техгіганта зросли в ціні майже на 178%, а за 12 місяців – на приблизно на 210%, інформує MarketWatch.

Що відбувалося з Nvidia з початку року

Уже на початку січня акції Nvidia досягли рекордного показника на біржі, подорожчавши на 6,4%. Цьому сприяла презентація серії графічних процесорів GeForce RTX 40 SUPER. Компанія також повідомила про випуск інших технічних засобів та програмного забезпечення на основі штучного інтелекту.

Загалом саме бум навколо штучного інтелекту дозволив техгіганту вирватися у лідери на біржі та привернути увагу як експертів у різних галузях, так і звичайних людей у всьому світі.

Уже 5 червня 2024 року акції Nvidia сягнули вище 1223 доларів за штуку та дозволили компанії Nvidia випередити Apple за капіталізацією на ринку та посісти другу сходинку у цьому рейтингу. Стрімке подорожчання цінних паперів відбувається на тлі підготовки компанії до дроблення власних акцій, яке вона анонсувала ще на початку березня 2024 року.