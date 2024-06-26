В начале недели акции компании Nvidia подешевели на 7%. Это привело к тому, что рыночная капитализация техгиганта существенно снизилась.

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Резкое обесценивание акций Nvidia

Речь идет о потере 550 миллиардов долларов. Поэтому рыночная капитализация компании на тот момент остановилась на уровне 2,91 триллиона долларов. Подметим, что всего за несколько дней до этого Nvidia возглавила рейтинг самых дорогих компаний в мире, пересекая отметку в 3,3 триллиона долларов.

К теме! Согласно данным Reuters, акции Nvidia подешевели на 13% и потеряли 430 миллиардов долларов рыночной капитализации с 18 июня.

Обесценивание акций Nvidia спровоцировали новости о том, что генеральный директор и соучредитель компании Дженсен Хуанг продал почти 95 миллионов акций за несколько дней. Бизнесмен пошел на такой шаг после того, как Nvidia получила статус самой дорогой компании в мире. Однако добавляют, что эти сделки были частью ранее запланированного плана продажи по правилу 10b5-1, который был разработан в марте.

Всего с начала 2024 года акции техгиганта выросли почти на 155%. На момент создания этого материала, ценные бумаги стоят 129 долларов за штуку и демонстрируют положительную динамику, согласно данным Market Watch.

Сколько на обвале Nvidia заработали трейдеры

Трейдеры использовали массовую распродажу акций компании Nvidia, которая специализируется на производстве микросхем для искусственного интеллекта, в свою пользу. Во время последних трех торговых сессий трейдеры заработали почти 5 миллиардов долларов.

Некоторые из участников рынка считают, что достаточно стремительное обесценивание акций Nvidia связано с тем, что инвесторы возвращаются из привлекательных акций искусственного интеллекта в другие секторы, ведь 2024 год приближается к середине.