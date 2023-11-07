Чи зможе юань витіснити долар з п'єдесталу: експерти з Бельгії прояснили ситуацію

На сьогодні Китай – це країна з другою економікою світу, яка поступається лише США. Досить часто можна почути, що у найближчі десятиліття ці дві країни поміняються місцями. На цьому тлі виникає питання щодо майбутнього юаня. Експерти з бельгійського аналітичного центру Bruegel більш детально його вивчили.

Згідно з останніми даними, ВВП Китаю складає 17,9 трильйона доларів. Деякі експерти, навіть, прогнозують, що у середині 2040-х років Китаї зможе випередити США, пише Bloomberg.

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Чи може юань витіснити долар з п'єдесталу

Перш за все у Bruegel підмітили, що фінансовий сектор Китаю на сьогодні є найбільшим у світі з активами на 60 трильйонів доларів. Китайські банки також займають потужні позиції у глобальних рейтингах. Крім того, ці кредитори все більше починають співпрацювати з іншими фінансовими системами.

Водночас китайський юань не надто популярний на міжнародному рівні. Особливо, якщо враховувати потужності китайської економіки та фінансового сектору. Загалом експерти назвали три основні причини, чому так відбувається:

Китайський юань – це не повністю конвертована валюта. Це означає, що грошова одиниця не може вільно обертатися ні в Китаї, ні на світовому рівні;

Законодавство – наразі правова база для регулювання платежів в юанях невизначена;

Ситуація на фінансових ринках у Китаї – вони є менш ліквідними, ніж ринки США. Ба більше, немає жодних підстав вважати, що ця ситуація зміниться найближчим часом.

За даними SWIFT, частка платежів у юанях від загального обсягу транскордонних транзакцій становить 3%. Для порівняння, на долар США припадає 46%, а на євро – 24%. Проте відзначають, що за перші 6 місяців 2023 року частка юаня трохи зросла та закриває п'ятірку лідерів.

Навесні 2023 року експерти з Goldman Sachs оприлюднили прогноз згідно з яким, юань буде слабшати проти долара США. Основою для цього твердження стали дані про економіку Китаю.

Водночас глава Мінфіну США Джанет Єллен прокоментувала загрозу глобальному статусу долара. За її словами, наразі немає жодної альтернативи для американської валюти. Один із ключових аргументів – відсутність необхідної інфраструктури в інших країнах, для того, щоб їхні валюти могли виконувати таку ж роль, як долар США.