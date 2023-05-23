У Goldman Sachs очікують, що юань буде слабшати проти долара США. На це впливають дані про економіку Китаю.

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Один із найбільших банків США прогнозує спад юаня

Згідно з даними американського банку, невтішні показники щодо економічного зростання Китаю негативно вплинули на національну валюту. Станом на понеділок, 22 травня 2023 року, курс юаня впав до 7,035 за долар.

На минулому тижні ця валюта опустилася нижче важливого психологічного рівня. Йдеться про курс на рівні 7 юанів за долар. Таку динаміку зафіксували на тлі нових сигналів про послаблення другої економіки світу.

У Goldman Sachs наголосили, що настрої стосовно економічної активності у Китаї та юаня були досить похмурими уже у квітні. Тоді як травневі дані про відновлення країни лише посилили цю тенденцію.

Експерти додають, що юань у результаті відновить свої позиції. Проте це буде відбуватися більш повільними темпами. Аналітики також знизили свої прогнози щодо динаміки китайської валюти на наступні 6 та 12 місяців. Йдеться про курс на рівні 7 та 6,8 юаня за долар відповідно.

До теми! На момент створення цього матеріалу, курс зупинився на рівні 7,06 юаня за долар США, за даними порталу XE. Крім того, цієї весни зафіксували новий рекорд для юаня. Йдеться про обсяги використання цієї валюти у міжнародних розрахунках, які сягнули максимального рівня за 5 місяців.

Прогноз для долара США

Експерти з Goldman Sachs очікують зміцнення позиції долара на ринку у короткостроковій перспективі. Станом на 23 травня Індекс долара США коливається на рівні 103,59, згідно з даними Yahoo!Finance.

Серед факторів, які сприяють подорожчанню американської валюти, виділяють такі:

Нове потенційне підвищення базової ставки Федеральним резервом;

Певний оптимізм, який пов'язаний з переговорами про підвищення стелі державного боргу США.

Нагадаємо, що фахівці назвали конкретні дати, коли уряд країни не зможе оплачувати свої рахунки у разі провалу переговорів щодо стелі боргу.