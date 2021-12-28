Зміцніла на 4% за рік: з яким курсом гривня "зустріне" 2022 рік
Джерело:24 канал
Попри те, що останній місяць був дуже турбулентним для гривні, і вона суттєво знецінилася, загалом у 2021 році гривня стала міцнішою. Аналітики спрогнозували, якого курсу чекати до кінця року.
Гривня у 2021 році
На початку року долар коштував 28,27 гривні, а 28 грудня НБУ встановив курс на рівні 27,23 гривні за долар. Тобто гривня зміцнилася на 3,7%. У першій половині гривня зміцнювалася в основному завдяки високим цінам на експортні товари. А наприкінці року стрімко знецінилася через загрозу повномасштабного вторгнення з боку Росії.
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Яким буде курс долара до кінця 2021 року
Стабільність гривні до кінця року забезпечать:
- З одного боку, великі суми ПДВ-повернення суттєво знизять потребу експортерів у гривневих ресурсах, що може призвести до зменшення обсягу пропозиції іноземної валюти на ринку.
- Проте період активної виплати зарплат та премій стимулюватиме продажі валюти з боку бізнесу.
Від останнього тижня я не очікую суттєвих курсових коливань. Останні дні роботи на міжбанку цьогоріч пройдуть досить спокійно. При цьому курс гривні до долара найімовірніше буде в діапазоні 27,10 – 27,45 гривні за долар.
Сильну підтримку гривні забезпечує практично відсутність енергоімпорту, що пов'язано з високими світовими цінами. Проте, рано чи пізно, імпортери газу та вугілля вийдуть на ринок із покупками валюти, що змістить центр тяжкості на користь долара, переконаний Віталій Мінько.
Зважаючи на зниження активності найближчим часом гривня залишиться в діапазоні 27,20 – 27,30 гривні за долар. Проте якщо будуть відшкодування ПДВ та бюджетні виплати, гривня покаже вагоміше послаблення.
Прогнози на 2022 рік
- Віталій Ваврищук, голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU, у коментарі 24 каналу спрогнозував, що у 2022 році валютний курс буде на рівні в середньому 27,70 гривні за долар.
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що середньорічний курс долара у 2022 році зупиниться на позначці у 27,43 гривні.
- У консенсус-прогнозі від Мінекономіки зазначили, що середньорічний курс долара США досягне 27,80 гривні, а наприкінці року – зросте до 28,10 гривні.
- У бюджеті на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, в кінці наступного року очікують, що долар буде коштувати 28,70 гривні.