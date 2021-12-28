Гривня у 2021 році

На початку року долар коштував 28,27 гривні, а 28 грудня НБУ встановив курс на рівні 27,23 гривні за долар. Тобто гривня зміцнилася на 3,7%. У першій половині гривня зміцнювалася в основному завдяки високим цінам на експортні товари. А наприкінці року стрімко знецінилася через загрозу повномасштабного вторгнення з боку Росії.

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Яким буде курс долара до кінця 2021 року

Стабільність гривні до кінця року забезпечать:

З одного боку, великі суми ПДВ-повернення суттєво знизять потребу експортерів у гривневих ресурсах, що може призвести до зменшення обсягу пропозиції іноземної валюти на ринку.

Проте період активної виплати зарплат та премій стимулюватиме продажі валюти з боку бізнесу.

Від останнього тижня я не очікую суттєвих курсових коливань. Останні дні роботи на міжбанку цьогоріч пройдуть досить спокійно. При цьому курс гривні до долара найімовірніше буде в діапазоні 27,10 – 27,45 гривні за долар. Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку

Сильну підтримку гривні забезпечує практично відсутність енергоімпорту, що пов'язано з високими світовими цінами. Проте, рано чи пізно, імпортери газу та вугілля вийдуть на ринок із покупками валюти, що змістить центр тяжкості на користь долара, переконаний Віталій Мінько.

Зважаючи на зниження активності найближчим часом гривня залишиться в діапазоні 27,20 – 27,30 гривні за долар. Проте якщо будуть відшкодування ПДВ та бюджетні виплати, гривня покаже вагоміше послаблення. Віталій Мінько Аналітик та директор Forex Club у Львові

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