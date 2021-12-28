Гривна в 2021 году

В начале года доллар стоил 28,27 гривны, а 28 декабря НБУ установил курс на уровне 27,23 гривны за доллар. То есть гривна укрепилась на 3,7% . В первой половине гривна укреплялась в основном благодаря высоким ценам на экспортные товары. А в конце года стремительно обесценилась из-за угрозы полномасштабного вторжения со стороны России.

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Каким будет курс доллара до конца 2021 года

Стабильность гривны до конца года обеспечат:

С одной стороны, большие суммы НДС-возврата существенно снизят потребность экспортеров в гривневых ресурсах, что может привести к уменьшению объема предложения иностранной валюты на рынке.

Тем не менее, период активной выплаты зарплат и премий будет стимулировать продажи валюты со стороны бизнеса.

С последней недели я не ожидаю существенных курсовых колебаний. Последние дни работы на межбанке пройдут довольно спокойно. При этом курс гривны к доллару, скорее всего, будет в диапазоне 27,10 – 27,45 гривны за доллар. Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка

Сильную поддержку гривни обеспечивает практически отсутствие энергоимпорта, что связано с высокими мировыми ценами. Однако рано или поздно импортеры газа и угля выйдут на рынок с покупками валюты, что сместит центр тяжести в пользу доллара, убежден Виталий Минько.

Учитывая снижение активности, в ближайшее время гривна останется в диапазоне 27,20 – 27,30 гривны за доллар. Однако если будут возмещения НДС и бюджетные выплаты, гривна покажет более весомое послабление. Виталий Минько Аналитик и директор Forex Club во Львове

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