Саме з 21 грудня в Італії завершується дія програми з обміну готівкової гривні на євро у низці банків. Середа – це останній день, коли можна буде здійснити цю операцію.

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Важливі зміни для українців в Італії

Ця програма діяла на основі спеціальної угоди між Національним банком України та Банком Італії. Таким чином, українці, які були вимушені виїхати за кордон через початок повномасштабної війни, обміняти готівкову гривню на євро, аби задовольняти свої базові потреби.

До теми! У Нацбанку пояснили, як буде працювати банківський сектор у разі тривалого періоду відсутності електроенергії. Зокрема, регулятор сформував список відділень банків з усією необхідною інформацією про них, які будуть функціонувати.

Програму припиняють, оскільки фіксують зниження кількості та сум обміну порівняно з початком її дії. Згідно з даними станом на 16 грудня 2022 року, громадяни України встигли конвертувати у євро понад 10 мільйонів гривень.

Італія – не перша країна, де ухвалили таке рішення. Подібні програми до цього уже припинили діяти у низці європейських країн. Серед них: