Именно с 21 декабря в Италии завершается действие программы по обмену наличной гривны на евро в ряде банков. Среда – это последний день, когда можно будет совершить эту операцию.
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Важные изменения для украинцев в Италии
Эта программа действовала на основе специального соглашения между Национальным банком Украины и Банком Италии. Таким образом, украинцы, вынужденные выехать за границу из-за начала полномасштабной войны, обменять наличную гривну на евро, чтобы удовлетворять свои базовые потребности.
Программа прекращается, поскольку фиксируется снижение количества и сумм обмена по сравнению с началом ее действия. Согласно данным на 16 декабря 2022 года, граждане Украины успели конвертировать в евро более 10 миллионов гривен.
Италия – не первая страна, где было принято такое решение. Подобные программы до этого уже прекратили действовать в ряде европейских стран. Среди них:
- Польша;
- Германия;
- Швеция;
- Швейцария;
- Литва;
- Мальта;
- Нидерланды,
- Бельгия и Латвия.