Именно с 21 декабря в Италии завершается действие программы по обмену наличной гривны на евро в ряде банков. Среда – это последний день, когда можно будет совершить эту операцию.

Обратите внимание Актуальные активы этой зимы: советы от экспертов и главные факторы влияния

Важные изменения для украинцев в Италии

Эта программа действовала на основе специального соглашения между Национальным банком Украины и Банком Италии. Таким образом, украинцы, вынужденные выехать за границу из-за начала полномасштабной войны, обменять наличную гривну на евро, чтобы удовлетворять свои базовые потребности.

К теме! В Нацбанке объяснили, как будет работать банковский сектор в случае длительного периода отсутствия электроэнергии . В частности, регулятор сформировал список отделений банков со всей необходимой информацией о них, которые будут функционировать.

Программа прекращается, поскольку фиксируется снижение количества и сумм обмена по сравнению с началом ее действия. Согласно данным на 16 декабря 2022 года, граждане Украины успели конвертировать в евро более 10 миллионов гривен.

Италия – не первая страна, где было принято такое решение. Подобные программы до этого уже прекратили действовать в ряде европейских стран . Среди них: