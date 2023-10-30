Як зниження облікової ставки вплине на гривню

Інвестиційний банкір Сергій Фурса розповів, що попри те, що НБУ радикально знизив облікову ставку, гривні нічого загрожувати не буде.

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Сергій Фурса Інвестиційний банкір Спочатку Нацбанк відпустив курс, не відпускаючи курс, придумавши щось середнє між фіксованим курсом і вільним курсом, назвавши це "режим керованої гнучкості", коли курс більше керований, ніж гнучкий. Тепер Нацбанк знизив ставку, не знижуючи ставку по-справжньому, опустивши облікову ставку радикально і сильно з 20% до 16%, але так змінивши правила, що це не вплине на вартість грошей для банків.

На його думку, значних коливань на валютному ринку очікувати не варто. Через очікування зниження облікової ставки до 18% гривня змогла зміцнитися на міжбанку. Зазвичай, чим вища ставка, тим сильніша валюта.

Десь заплакав колишній голова Центрального Банку Туреччини, що колись був звільнений Ердоганом за те, що тримав ставку недостатньо низькою, із питанням "А що, так можна було?". Тепер і в Україні багатьом можна ткнути в обличчя зниженням ставки і сказати "дивіться, як падають ставки…". Все. Жодних претензій не буде. А система залишається під контролем. Як і курс,

– додав він.

Фурса наголосив, що обрання нового спікера США не вплине на курс гривні, тому що він попри свої заяви про "певні умови для України", висловив готовність підтримувати нас і надалі.

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