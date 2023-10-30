Как снижение учетной ставки повлияет на гривну
Инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал, что, несмотря на то, что НБУ радикально снизил учетную ставку, гривне ничего угрожать не будет.
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Сначала Нацбанк отпустил курс, не отпуская курс, придумав нечто среднее между фиксированным курсом и свободным курсом, назвав это "режим управляемой гибкости", когда курс более управляемый, чем гибкий. Теперь Нацбанк снизил ставку, не снижая ставку по-настоящему, опустив учетную ставку радикально и сильно с 20 до 16%, но так изменив правила, что это не повлияет на стоимость денег для банков.
По его мнению, значительных колебаний на валютном рынке ждать не стоит. Из-за ожиданий снижения учетной ставки до 18% гривна смогла укрепиться на межбанке. Обычно чем выше ставка, тем сильнее валюта.
Где-то заплакал бывший глава Центрального Банка Турции, когда-то уволенный Эрдоганом за то, что держал ставку недостаточно низкой, с вопросом "А что, так можно было?". Теперь и в Украине многим можно ткнуть в лицо понижением ставки и сказать "смотрите, как падают ставки…". Все. Никаких претензий не будет. А система остается под контролем. Как и курс,
– добавил он.
Фурса подчеркнул, что избрание нового спикера США не повлияет на курс гривны, потому что он, несмотря на свои заявления об "определенных условиях для Украины", выразил готовность поддерживать нас и дальше.
Как обменять значительно поврежденные гривны
- НБУ обязал банки, которые наделены соответствующими полномочиями, принимать у населения банкноты гривны с существенными повреждениями Кроме того, с этим запросом можно обращаться в областные отделения украинского центробанка, расположенные в Киеве, Львове, Одессе, Хмельницком, Харькове, Днепре.
- Для возмещения необходимо, чтобы сохранилось как минимум 55% банкноты. Согласно инструкциям НБУ, заявитель должен предоставить справку пожар или другой несчастный случай, повлекший повреждение купюры.
- Глава управления организации изготовления и защиты денег Департамента денежного обращения НБУ советует в случае возникновения неприятных ситуаций сразу обращаться в банк и приносить деньги в том состоянии, как их нашли.