Как снижение учетной ставки повлияет на гривну

Инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал, что, несмотря на то, что НБУ радикально снизил учетную ставку, гривне ничего угрожать не будет.

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Сергей Фурса Инвестиционный банкир Сначала Нацбанк отпустил курс, не отпуская курс, придумав нечто среднее между фиксированным курсом и свободным курсом, назвав это "режим управляемой гибкости", когда курс более управляемый, чем гибкий. Теперь Нацбанк снизил ставку, не снижая ставку по-настоящему, опустив учетную ставку радикально и сильно с 20 до 16%, но так изменив правила, что это не повлияет на стоимость денег для банков.

По его мнению, значительных колебаний на валютном рынке ждать не стоит. Из-за ожиданий снижения учетной ставки до 18% гривна смогла укрепиться на межбанке. Обычно чем выше ставка, тем сильнее валюта.

Где-то заплакал бывший глава Центрального Банка Турции, когда-то уволенный Эрдоганом за то, что держал ставку недостаточно низкой, с вопросом "А что, так можно было?". Теперь и в Украине многим можно ткнуть в лицо понижением ставки и сказать "смотрите, как падают ставки…". Все. Никаких претензий не будет. А система остается под контролем. Как и курс,

– добавил он.

Фурса подчеркнул, что избрание нового спикера США не повлияет на курс гривны, потому что он, несмотря на свои заявления об "определенных условиях для Украины", выразил готовность поддерживать нас и дальше.

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