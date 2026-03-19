Як змінився курс злотого до гривні через ескалацію на Близькому Сході
- Курс злотого до гривні залишається стабільним, незважаючи на події на Близькому Сході.
- Середній курс злотого у банках: купівля – 11,80 гривень, продаж – 12,40 гривень; в обмінниках: купівля – 11,90 гривень, продаж – 12,10 гривень.
Курс злотого до гривні залишається стабільним. Значних змін не відбувається. Тобто, на співвідношення вказаних валют не впливають події на Близькому Сході та зміцнення долара.
Який сьогодні курс злотого?
Офіційний курс злотого, станом на 19 березня, складає – 11,8353 гривні, повідомляє НБУ.
А середній курс злотого у банках, як повідомляє "Мінфін", наразі:
- купівля – 11,80 гривні за злотий;
- продаж – 12,40 гривні за злотий.
В обмінниках ситуація наступна:
- купівля – 11,90 гривні за злотий;
- продаж – 12,10 гривні за злотий.
Скільки гривень можна отримати, якщо здати 100 злотих?
- при обміні 100 злотих у банку, можна виручити приблизно – 1 180 гривень;
- в обміннику за 100 злотих можна отримати орієнтовно – 1 190 гривень.
За скільки можна купити 100 злотих зараз?
- у банку придбати 100 злотих можна за майже – 1 240 гривень;
- в обміннику таке придбання обійдеться в орієнтовно – 1 210 гривень.
Скільки можна отримати злотих, якщо обміняти валюту?
Згідно з офіційним курсом НБУ, сьогодні 1 долар це – 3,71 злотого. А за середнім банківським – 3,53 злотого. Якщо спиратися на середній курс в обмінниках, вийде, що 1 долар це – 3,64 злотих.
1 євро, якщо рахувати за офіційним курсом НБУ, це 4,27 злотих. За середнім банківським, вийде – 4,06 злотих. А от за курсом в обмінниках, 1 євро це – 4,21 злотих.