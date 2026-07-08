Коротка історія злотого

Цікаво, що слово існувало задовго до того, як у Польщі з'явилася однойменна монета. Детальніше розповіли в Нацбанку країни.

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Назву "злотий" (від польського złoty – "золотий") спочатку використовували для позначення іноземних золотих монет, що потрапляли до країни завдяки міжнародній торгівлі. Найчастіше йшлося про поширені в Європі флорини та дукати.

У XV столітті в Польщі особливого значення набув угорський дукат, який через свій колір отримав назву "червоний злотий". У 1496 році його офіційно прирівняли до 30 срібних грошів, і саме таке співвідношення зберігалося протягом кількох століть.

Однак вирішальним став 1528 рік, коли за правління Сигізмунда I Старого "червоний злотий" почали карбувати вже й на території Речі Посполитої. Щоправда, однойменна монета номіналом один злотий з'явилася пізніше – лише у 1663 році. Відтоді назва валюти збереглася, хоча грошова система неодноразово змінювалася.



Король Сигізмунд I Старий на сучасних 200 злотих / Фото Pexels

Після втрати незалежності Речі Посполитої наприкінці XVIII століття злотий поступово вийшов з обігу, поступившись місцем грошам країн, які поділили її територію. Новий етап в історії розпочався вже після відновлення польської державності.

У 1919 році парламент офіційно затвердив назву національної валюти, однак через складну економічну ситуацію та високу інфляцію фактичний перехід відбувся лише в 1924 році – у межах грошової реформи прем'єр-міністра та міністра фінансів Владислава Грабського. Саме тоді злотий замінив польську марку.

Нагадаємо, Польща є членом ЄС з 2004 року, а тому зобов'язана перейти на євро. Однак для цього потрібно виконати низку економічних вимог, а рішення про відмову від злотого досі викликає бурхливі обговорення як серед політиків, так і в суспільстві.