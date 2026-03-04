За 1 доллар можно получить сегодня ориентировочно 3,50 злотого по среднему банковскому курсу. Если опираться на данные, относительно обменников, получится несколько больше, почти – 3,61 злотого. В то же время по официальному курсу НБУ, установленному на сегодня, 1 доллар это 3,69 злотого.