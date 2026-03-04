Как изменился курс злотого 4 марта 2026 года?
По состоянию на 4 марта, официальный курс злотого – 11,78 гривны, сообщает НБУ.
В то же время в банках, как сообщает издание "Минфин", ситуация такова:
- покупка – 11,80 гривны за злотый;
- продажа – 12,40 гривны за злотый.
В обменниках средний курс следующий:
- покупка – 11,90 гривны за злотый;
- продажа – 12,10 гривны за злотый.
Какую сумму нужно иметь, чтобы купить 100 злотых?
- чтобы в банке приобрести 100 злотых нужно иметь ориентировочно – 1 240 гривен;
- в обменнике 100 злотых можно купить за примерно – 1 210 гривен.
Сколько можно выручить за сдачу 100 злотых?
- если сдать 100 злотых в банк, можно выручить примерно – 1 180 гривен;
- в обменнике за 100 злотых можно получить ориентировочно – 1 190 гривен.
Сколько злотых можно получить за валюту?
За 1 доллар можно получить сегодня ориентировочно 3,50 злотого по среднему банковскому курсу. Если опираться на данные, относительно обменников, получится несколько больше, почти – 3,61 злотого. В то же время по официальному курсу НБУ, установленному на сегодня, 1 доллар это 3,69 злотого.
По среднему банковским курсом, 1 евро это 4,06 злотого. Если опираться на данные обменников, получится – 4,21 злотого. А, согласно официальному курсу НБУ, 1 евро это – 4,28 злотого.