Біткоїн втрачає позиції після найбільшого в історії зламу криптобіржі

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Скільки зараз коштує біткоїн

На тлі повідомлень Binance про можливі проблеми з безпекою та замороження активів біткоїн опустився до 77 646 доларів, сягнувши найнижчої позначки за останні шість тижнів, передає агентство Reuters.

Негативна динаміка одразу охопила й інші цифрові активи: Ethereum впав до 2 238,76 долара, оновивши двомісячний мінімум, а токен постраждалої криптобіржі BNB за останню добу втратив понад 8% вартості та торгувався на рівні 694 доларів.

Динаміка курсу біткоїна після зламу Binance / Інфографіка Bloomberg

Що відомо про рекордний злам Binance

Хакерам нібито вдалося викрасти з криптобіржі активи на 6,3 мільярда доларів. Аналітики називають інцидент найбільшою крадіжкою цифрових коштів в історії, причому основна частина незаконних операцій відбулася лише за 20 хвилин.

Американські TRM Labs і Chainalysis із високою впевненістю пов'язують атаку з Північною Кореєю. За їхніми оцінками, зловмисники діяли за схемою, схожою на попередні операції угруповань КНДР, зокрема під час зламу біржі Bybit у 2025 році.

Цікаво! Попереднє розслідування Binance свідчить, що доступ до внутрішніх систем могли отримати через заражений ноутбук одного з інженерів.

Загалом криптобіржа повідомила про виявлення близько 3 мільярдів доларів із викраденої суми, частину яких уже заморозили за допомогою партнерів. Зокрема, до операції долучилися:

Tether – майже 1,57 мільярда доларів;

Circle – понад 800 мільйонів доларів;

Ripple – приблизно 200 мільйонів доларів.

Щоправда, доля решти 3,3 мільярда доларів наразі залишається невідомою.

Нагадаємо, для біткоїна цей тиждень виявився особливо неспокійним. Раніше криптовалюта опинилася під тиском через побоювання інвесторів щодо ринку штучного інтелекту та невизначеність навколо подальшої монетарної політики США. Додатковим чинником став відтік капіталу з американських біткоїн-ETF.