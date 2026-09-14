Що зміниться на ринку золота

У понеділок, 14 вересня, Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії (FCA) представить пропозиції, за якими токенізоване золото можуть звільнити від чинних вимог до інвестиційних фондів, передає Financial Times.

Регулятор розглядає створення спеціального режиму для такого дорогоцінного металу або ж навіть токенізованих сировинних товарів загалом – спільно з Мінфіном і Банком Англії. Йдеться про цифрові активи, які підтверджують право власності на фізичне золото, тоді як самі зливки залишаються у сховищі емітента та слугують забезпеченням для випущених токенів.

Такий підхід нібито допоможе активніше використовувати запаси, які зберігають у Лондоні, зокрема як заставу у фінопераціях.

На відміну від акцій чи боргових цінних паперів, для яких уже існує розвинена електронна інфраструктура, токенізація може спростити поділ і передачу активу, який традиційно існує у фізичній формі та є складним в обслуговуванні,

– вважають у FCA.

Щоправда, учасники ринку попереджають про регуляторну невизначеність, яка може стримувати розвиток токенізованого золота. Зокрема, наразі незрозуміло, чи підпадатиме воно під британські правила щодо колективних інвестиційних схем (CIS) або ж альтернативних інвестиційних фондів (AIF).

Нагадаємо, Велика Британія наразі домінує на світовому ринку золота – на неї припадає близько 70% обсягів торгівлі. Водночас конкуренцію Лондону дедалі активніше створює Китай, який прагне стати ще одним глобальним хабом.

Паралельно Пекін продовжує нарощувати власні резерви, скуповуючи дорогоцінний метал уже багато місяців поспіль.