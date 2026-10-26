Біткоїн дешевшає на тлі зростання побоювань щодо штучного інтелекту

Який курс біткоїна сьогодні

У понеділок, 26 жовтня, вартість найпопулярнішого цифрового активу знизилася на 1,4% – до позначки нижче 79 300 доларів. Щоправда, згодом криптовалюта частково відновила втрати під час азіатської сесії торгів, передає Bloomberg.

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Цікаво, що падіння торкнулося й інших активів, як-от Ether, XRP та Solana. А передував коливанням значний відтік капіталу: у четвер та п'ятницю інвестори вивели 772,4 мільйона доларів із біткоїн-ETF, які котируються на біржах США.

Таку динаміку спостерігають на тлі загального спаду на фінансових ринках, який триває ще з минулого тижня. Учасники торгів дедалі більше сумніваються в доцільності масштабних витрат на ШІ та очікують квартальних звітів технологічних гігантів, щоб оцінити подальші перспективи галузі.

Наразі біткоїн демонструє відносну стійкість до побоювань щодо боргів у сфері штучного інтелекту, які тиснуть на всі ризикові активи. Увага ринку зосереджена на засіданні ФРС, а потім – на проміжних виборах у США– зазначила співзасновниця Orbit Markets Керолайн Морон.

Динаміка курсу біткоїна у вересні – жовтні 2026 року / Інфографіка Bloomberg

До слова, портфельний менеджер Apollo Crypto Пратик Кала зазначив, що для багатьох алгоритмічних трейдерів та інвестиційних фондів біткоїн залишається ризиковим активом, тому його курс чутливо реагує на погіршення настроїв на ринку. Додаткову напругу, за словами експерта, створюють дискусії щодо майбутнього ШІ, зокрема заяви Ілона Маска про можливу консолідацію галузі наступного року.

Водночас розвиток технології посилює потенційні загрози безпеці криптовалют, що також викликає занепокоєння серед інвесторів. Нагадаємо, міжнародні регулятори вже попереджали про ризики для світової фінансової системи. Серед головних побоювань – можливе збільшення швидкості та масштабів кібератак.