Після найбільшого в історії зламу Binance клієнти вивели мільярди доларів

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Як клієнти відреагували на злам Binance

У неділю, 1 листопада, лише за 9,5 години чистий відплив капіталу з Binance сягнув 3,64 мільярда доларів після часткового відновлення операцій із виведення коштів, повідомляє Reuters. Аналітики оцінили його масштаби як відносно помірні, а, за даними компанії, ця сума становила 2,1% її загальних активів.

Водночас співдиректорка Ї Хе заявила, що наразі пріоритетом є перевірка безпеки платформи та повноцінне відновлення її роботи. Для покриття збитків від хакерської атаки компанія вже залучила 6 мільярдів доларів із власних коштів, страхового резерву та фонду, створеного на випадок порушень безпеки.

Наразі інцидент не спричинив масової паніки чи масштабного одночасного виведення коштів. Однак удар по довірі до ринку, ймовірно, матиме значно ширші наслідки, аніж сама крадіжка. Побоювання щодо безпеки впливатимуть на рішення маркетмейкерів, інституційних та інших інвесторів щодо розміщення капіталу– зазначив старший дослідник гонконзької компанії HashKey Group Тім Сун.

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До слова, Binance, яка налічує понад 335 мільйонів користувачів у світі та має середньодобовий обсяг торгів близько 95 мільярдів доларів, намагається заспокоїти клієнтів. Там кажуть, що після початкового сплеску виведення коштів його темпи почали знижуватися. Зокрема, у неділю на платформу надійшов 1 мільярд доларів, тоді як загальна сума зняття становила близько 4,6 мільярда доларів.

Тож не всі трейдери поспішають залишати криптобіржу. Наприклад, віцепрезидент Asia Web3 AI Association Джей Ко не вважає за необхідне повністю забирати свої активи з Binance, оскільки "централізовані біржі й надалі відіграють важливу роль у забезпеченні ліквідності, торгівлі та доступу до ринку".

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня біткоїн опустився до найнижчого рівня за шість тижнів, однак протягом вихідних криптовалюти почали відновлювати вартість. Уже в понеділок, 2 листопада, ціна BTC перевищила 78 тисяч доларів.