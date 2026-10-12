Які криптовалюти увійшли до топ-10

Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance поділилася з 24 Каналом оглядом ринку цифрових активів, сукупна капіталізація якого у вересні зросла на 11% – до 2,99 трильйона доларів.

Цікаво, що позитивна динаміка зберігалася попри перше з 2023 року підвищення облікової ставки Федеральною резервною системою США та затримку ухвалення законопроєкту CLARITY Act, покликаного врегулювати криптовалютну галузь.

Zcash (ZEC) – подорожчав на 65,9%, ставши беззаперечним лідером десятки, його ринкова капіталізація сягнула близько 24 мільярдів доларів. Chainlink (LINK) – додав у ціні 26,7%. Серед важливих подій місяця – запуск мережі Arc компанією Circle, де Chainlink відповідає за передачу зовнішніх даних у блокчейн. Solana (SOL) – зросла на 19,1%. Водночас інвестиційні фонди на основі цієї криптовалюти залучили рекордні 188,1 мільйона доларів лише за тиждень. Dogecoin (DOGE) – зміцнився на 16,2% на тлі загального пожвавлення крипторинку. BNB – подорожчав на 12,7%, зберігши позиції після серпневого зростання. XRP – продемонстрував приріст на 11,1%. Ethereum (ETH) – додав 10,8%. За тиждень до 25 вересня біржові фонди на його основі залучили майже 690 мільйонів доларів. Bitcoin (BTC) – зріс на 8,6%, поступившись за темпами більшості конкурентів із переліку. Hyperliquid (HYPE) – подорожчав на 4,3%, а протягом місяця навіть оновив історичний ціновий максимум. Tron (TRX) – завершив вересень зі зростанням на 4%.



Динаміка цін 10 найбільших за ринковою капіталізацією криптовалют у вересні 2026 року / Інфографіка надана Binance

До того ж на початку осені біткоїн уже подав так званий сигнал "золотого хреста", що сформувався після 293 днів, протягом яких короткостроковий ціновий показник залишався нижчим за довгостроковий. Щоправда, аналітики застерігають: це не гарантує подальшого подорожчання криптовалюти.

Нагадаємо, наприкінці вересня Binance припинила окремі операції з гривнею. Зокрема, біржа зупинила поповнення та виведення коштів через сервіс Fiat Trade UAH, а також вилучила торгову пару USDT/UAH. Залишки української валюти, що підлягали конвертації, мали автоматично обміняти на USDT за фіксованим курсом.