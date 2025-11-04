Таємний символ на доларах: про нього потрібно знати

На деяких доларах можна помітити цікавий символ – зірочку. Вона розташована поруч із серійним номером.

Для чого ставлять зірочку на доларах?

Зірочкою позначають замінену банкноту, повідомляє 24 Канал.

Зверніть увагу! Таким чином уникають дублювання серійного номера на купюрі.

Річ у тім, що під час виробництва банкнот трапляються помилки. Тобто, брак, в такому випадку:

браковану банкноту вилучають;

а замість неї друкують іншу з таким же серійним номером і зірочкою.

Важливо! Браковану банкноту утилізовують.

Вартість банкноти із зірочкою така ж сама, як і звичайної. Заробити на таких особливих купюрах можна лише, якщо ними зацікавиться кондиціонер.

Що потрібно знати про валюту зараз?

Періодично валюту оновлюють. Зокрема, це необхідно, аби підвищити захист банкнот від підробок. Наприклад, у 2013 році було випущено нові 100 доларів. Вони відчутно відрізняються від старих.

Ще у минулому столітті номіналів доларових банкнот було значно більше. Як повідомляє U.S.Currency, купюри 500, 1000, 5 000 та 10 000 доларів вивели з обігу через відсутність потреби у них.

Цікаво! Як зазначає National Museum of American History, раніше існувала банкнота 100 000 доларів. Вона не перебувала в обігу. Її використовували лише для внутрішніх розрахунків між банками ФРС.