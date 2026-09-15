Який метал можна знайти в бойлері
Усередині є чимало деталей, які оцінюють по-різному залежно від матеріалу та ваги. На які елементи старого водонагрівача варто звернути увагу, розповів профільний технічний ресурс Engineer Fix.
Основна вага електричного бойлера зазвичай припадає на сталь, адже з неї зроблений великий внутрішній бак. Тож, ймовірно, саме чорного металу після розбирання приладу виявиться найбільше.
Орієнтовні ціни в Україні публікує ресурс metalolom.biz.ua, який розраховує їх на основі середньоринкових показників і даних пунктів приймання. Станом на середину вересня:
- за 1 кілограм чистої сталі можна отримати 5,40 гривні;
- тоді як виторг за засмічену (тобто з іржею, фарбою, домішками тощо) буде меншим приблизно на 5%, тобто 5,13 гривні.
Окремо наголосимо, що перед здачею на брухт від бака варто відділити теплоізоляцію (зазвичай піну або скловолокно), яка міститься під зовнішнім корпусом стандартного водонагрівача.Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
А от кольорових металів у бойлері зазвичай значно менше, однак коштують вони дорожче. Зокрема, з латуні іноді виготовляють зливний клапан, фітинги чи патрубки для підведення та відведення води. В електричних моделях також може бути мідь – передусім у проводці чи нагрівальних елементах.
ціна латунного брухту наразі – 268,80 гривні за кілограм;
натомість чиста мідь принесе 480,25 гривні за кілограм.
Зауважте! Перед розбиранням прилад необхідно повністю від'єднати від електромережі та злити з нього воду. Якщо ви не маєте досвіду роботи з електричними водонагрівачами, безпечніше доручити демонтаж фахівцю.
Нагадаємо, в Україні останнім часом масово зачиняють пункти приймання брухту. Серед причин представники галузі називають різке падіння попиту з боку металургійних підприємств і нульову квоту на експорт чорних металів, яка почала діяти у 2026 році.