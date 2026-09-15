Який метал можна знайти в бойлері

Усередині є чимало деталей, які оцінюють по-різному залежно від матеріалу та ваги. На які елементи старого водонагрівача варто звернути увагу, розповів профільний технічний ресурс Engineer Fix.

Основна вага електричного бойлера зазвичай припадає на сталь, адже з неї зроблений великий внутрішній бак. Тож, ймовірно, саме чорного металу після розбирання приладу виявиться найбільше.

Орієнтовні ціни в Україні публікує ресурс metalolom.biz.ua, який розраховує їх на основі середньоринкових показників і даних пунктів приймання. Станом на середину вересня:

за 1 кілограм чистої сталі можна отримати 5,40 гривні;

тоді як виторг за засмічену (тобто з іржею, фарбою, домішками тощо) буде меншим приблизно на 5%, тобто 5,13 гривні.

Окремо наголосимо, що перед здачею на брухт від бака варто відділити теплоізоляцію (зазвичай піну або скловолокно), яка міститься під зовнішнім корпусом стандартного водонагрівача.

А от кольорових металів у бойлері зазвичай значно менше, однак коштують вони дорожче. Зокрема, з латуні іноді виготовляють зливний клапан, фітинги чи патрубки для підведення та відведення води. В електричних моделях також може бути мідь – передусім у проводці чи нагрівальних елементах.

ціна латунного брухту наразі – 268,80 гривні за кілограм;

натомість чиста мідь принесе 480,25 гривні за кілограм.

Зауважте! Перед розбиранням прилад необхідно повністю від'єднати від електромережі та злити з нього воду. Якщо ви не маєте досвіду роботи з електричними водонагрівачами, безпечніше доручити демонтаж фахівцю.

Нагадаємо, в Україні останнім часом масово зачиняють пункти приймання брухту. Серед причин представники галузі називають різке падіння попиту з боку металургійних підприємств і нульову квоту на експорт чорних металів, яка почала діяти у 2026 році.