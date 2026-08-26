Чому приймальні пункти закривають

Український ринок брухтозаготівлі опинився в критичному стані через різке падіння попиту. Вітчизняні металургійні комбінати практично припинили закупівлі, тож підприємства не можуть реалізувати накопичену сировину, поповнити обігові кошти та виплатити зарплати, розповів 24 Каналу президент Української асоціації вторинних металів Володимир Бублей.

Головною причиною кризи стало введення нульової квоти на експорт чорних металів, що заблокувало вихід на зовнішні ринки. За даними УАВтормет, за перші сім місяців 2026 року обсяги заготівлі впали на 25,3% порівняно з аналогічним періодом торік.

В Україні вже зачинилося до 45% приймальних пунктів, тоді як у західних областях, де значна частина бізнесу історично була орієнтована на постачання до країн ЄС, – до 70%.

Водночас внутрішнє споживання брухту металургами скоротилося майже на 5%.

Зрештою, наразі звільнено понад половину працівників галузі, тобто близько 6,5 тисяч осіб.

Володимир Бублей Президент галузевого об'єднання УАВтормет Сьогодні ціна вже не головне, адже брухт фізично немає кому продавати. Підприємства не працюють, гроші не повертаються в обіг, зарплати платити нічим. Людей розпускають по домівках, а їхні сім'ї залишаються без засобів для існування. Це вже не криза, а фактичне знищення галузі.

Голова асоціації також звернув увагу на соціальний аспект: для тисяч незахищених громадян здача металу була одним із небагатьох способів заробити на життя, але тепер приймальні пункти зачинені або не мають коштів для закупівлі.

Які можливі шляхи врегулювання

Очільник УАВтормет підкреслив, що галузь не просить державних дотацій чи спеціальних пільг. Як один із можливих компромісів асоціація пропонує ввести обмежену експортну квоту до країн ЄС, яка відновить конкуренцію та збереже заготівельну інфраструктуру, не створюючи дефіциту для українських металургів.

Інакше ситуація може ще більше загостритися: вже у вересні робота брухтозаготівельної галузі ризикує фактично зупинитися.

Нагадаємо, в Україні здача металобрухту залишається одним зі способів вторинного використання ресурсів, а відсортовані кольорові метали, зокрема мідь та алюміній, зазвичай коштують дорожче за чорні. Щоправда, чинне законодавство дозволяє громадянам збирати й здавати виключно побутовий брухт.