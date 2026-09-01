Що таке кольорові метали

Відповідь на це питання дає ДСТУ 3790-98 "Металургія кольорових металів". Відповідно до документа, кольоровий метал – це технічна назва всіх металів, за винятком заліза та його сплавів. Залежно від їхніх властивостей, зокрема густини, стандарт розрізняє:

легкі метали , як-от алюміній, магній тощо;

, як-от алюміній, магній тощо; важкі метали, наприклад мідь, нікель, свинець, олово, цинк.

Окрему категорію становлять благородні метали, що вирізняються високою хімічною стійкістю. До них належать дорогоцінні – золото та срібло, а також платинові – платина, паладій, родій тощо.

До слова, звичайні громадяни можуть законно здавати на брухт власні старі речі та деталі, що вже непридатні для використання. Йдеться про елементи побутової техніки, електропроводку, посуд, сантехнічні вироби та інші предмети домашнього вжитку.

Чи вигідно здавати брухт зараз

Актуальні ціни публікує спеціалізований ресурс metalolom.biz.ua, що формує показники на основі даних приймальних пунктів в Україні. Наприкінці серпня кілограм чистого брухту коштував так:

олово – 1 760 гривень;

мідь – 484,95 гривні;

нікель – 380 гривень;

алюміній – 69,20 гривні;

свинець – 60,11 гривні;

магній – 28 гривень тощо.

Наостанок зауважимо, що забруднений брухт оцінюватимуть дешевше. Наявність фарби, іржі чи інших домішок знижує частку чистого металу, а разом із нею – і кінцеву ціну орієнтовно на 5%.