Які метали купують у пунктах прийому брухту

Ціни на металобрухт залежать від виду, чистоти, обсягу, місця приймання та регіону. Найдорожче оцінюють кольорові метали та сплави. 24 Канал дослідив, який брухт приймають найдорожче.

За даними ресурсу Metalolom.biz.ua, що моніторить 347 пунктів прийому металобрухту, у трійці найдорожчих для здачі перебувають олово, молібден, бабіт. Серед відносно дешевших – мідь та нікель. Діапазон цін на кольорові метали станом на 14 серпня такий:

олово – від 1 650 до 1 700 гривень за кілограм;

– від 1 650 до 1 700 гривень за кілограм; молібден – 1 700 гривень за кілограм;

– 1 700 гривень за кілограм; бабіт Б83 (ДСТУ) – від 1 100 до 1 150 гривень за кілограм;

(ДСТУ) – від 1 100 до 1 150 гривень за кілограм; припій ПОС-90 – від 890 до 900 гривень за кілограм;

– від 890 до 900 гривень за кілограм; вольфрам – від 620 до 800 гривень за кілограм;

– від 620 до 800 гривень за кілограм; мідь – від 450 до 515 гривень за кілограм;

– від 450 до 515 гривень за кілограм; мідь стружка – від 410 до 450 гривень за кілограм;

– від 410 до 450 гривень за кілограм; мідний кабель – 400 гривень за кілограм;

– 400 гривень за кілограм; нікель – 380 гривень за кілограм;

– 380 гривень за кілограм; припій ПОС-60 – 720 гривень за кілограм;

– 720 гривень за кілограм; бабіт Б83 (не ДСТУ) – від 400 до 600 гривень за кілограм.

Якщо йдеться про побутовий брухт, у фізосіб при здачі не вимагають документів про походження металу. Потрібне виключно посвідчення особи.

Зауважимо, що в Україні передбачена кримінальна відповідальність за крадіжку, зокрема, металу. Згідно з законодавством, в умовах воєнного стану покарання становить від 5 до 8 років позбавлення волі.

Як здати метал за вищими цінами

Здати металобрухт вигідно можна, якщо дотриматися кількох рекомендацій. Найперше – потрібно його відсортувати перед продажем: поділити метали за видами, відокремити частини, які не підлягають переробці.

Також варто звертати увагу на чистоту брухту. Якщо прибрати з нього бруд, вартість прийому може бути вищою.

Крім цього, можна здавати металобрухт одразу великими партіями й транспортувати його самостійно, аби не витрачатися на оплату перевізника.