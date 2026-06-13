Ціни на чормет в Україні

Про те, скільки можна заробити на здачі металобрухту в червні, пишуть Новини.LIVE.

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Кілограм кольорових металів може коштувати до кількохсот гривень за кілограм. Водночас залізо чи сталь приймають за дешевими цінами. Зазвичай середня вартість становить 5 гривень за кілограм, інколи навіть менше.

Однак якщо назбирати ці метали у великому обсязі – кінцевий прибуток буде більшим.

Середні ціни за кілограм чормету в Україні відрізняються залежно від області:

Київська – до 3 гривень за кілограм;

Запорізька – до 5,5 гривні/кілограм;

Вінницька – до 5 гривень/кілограм;

Львівська – від 3,5 гривні/кілограм;

Дніпропетровська – до 5,2 гривні/кілограм;

Одеська – до 4,5 гривні/кілограм;

Сумська – до 4 гривень/кілограм;

Харківська – до 2,5 гривні/кілограм.

Чорними металами є сталь, чавун, залізо та нержавійка. Підприємства купують чормет, бо такі метали придатні для повторного використання. Зокрема варіант переробки зменшує витрати на добування ресурсів.

Пункти прийому купують промисловий та побутовий брухт. Тобто можна збирати радіатори, батареї, техніку, меблі, деталі транспортних засобів, вироби сантехніки, труби. А також – обрізки металу, виробничі відходи чи демонтоване обладнання.

Як сталеві вироби можна здавати балки, труби, арматуру, листи. Як чавунні – радіатори, верстати, котли чи люки.

Важливо також розуміти, що від більшого обсягу зібраного брухту збільшуватиметься ціна за кожний кілограм.

Скільки коштує лом золота?

Нагадаємо, що інколи люди здають і цінні метали. Наприклад, прикраси із золота. У такому випадку вартість лому металу буде залежати від проби золота. Наприклад, за один грам 333 проби можна отримати 2 095,01 гривні. А один грам 999 проби коштуватиме 6 285,04 гривні.

Відомо, що для визначення ціни тут найперше враховують вартість золота на світовому ринку. Натомість якщо йдеться про банківське золото, то ціна залежатиме від якості металу і вже потім від інших чинників. Так, один грам золота найвищої категорії коштує 6 354,88 гривні.