Що сталося з Monobank

Співвласники Monobank Олег Гороховський та Михайло Рогальський розповіли, що за час повномасштабної війни їхній банк втратив 4,25 мільярда гривень (це орієнтовно 112 мільйонів доларів). Незважаючи на ці збитки, фінансова установа працює та розвивається.

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Збитки сформувалися через такі причини:

формування додаткових резервів – 3,47 мільярда гривень (92 мільйони доларів);

зниження відсотків за кредитами – 780 мільйонів гривень (21 мільйон доларів).

Керівники Monobank розповіли, що їм вдалося не тільки зберегти команду повністю, а і не допустити скорочення зарплати співробітників. Щобільше, кількість робітників банку з початку повномасштабного вторгнення зросла з 2 611 до 2 741 особи.

Monobank почали користуватися більше українців. Зараз активних клієнтів цього банку в Україні майже 8 мільйонів людей.

Які напрямки розвиває Monobank

За час повномасштабної війни, Monobank перерахував на потреби війська 1 мільярд доларів. Також банк інвестує у побудову дата-центрів не тільки в Україні, а і за кордоном, зокрема у Польщі.

Monobank забезпечив безперервність своєї роботи, завдяки використанню хмари Amazon. А придбання банком фінтех-стартапу дозволило збільшити кількість робітників установи.

Зауважте! Українці активно донатять саме через Monobank. Лише за 2022 рік українці задонатили 224 мільйони доларів, а у 2023 році – 721 мільйона доларів.