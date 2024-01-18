Что произошло с Monobank

Совладельцы Monobank Олег Гороховский и Михаил Рогальский рассказали, что за время полномасштабной войны их банк потерял 4,25 миллиарда гривен (это ориентировочно 112 миллионов долларов). Несмотря на эти убытки, финансовое учреждение работает и развивается.

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Ущерб сформировался по следующим причинам:

формирование дополнительных резервов – 3,47 миллиарда гривен (92 миллиона долларов);

снижение процентов по кредитам – 780 миллионов гривен (21 миллион долларов).

Руководители Monobank рассказали, что им удалось не только сберечь команду полностью, но и не допустить сокращения зарплаты сотрудников. Более того, количество рабочих банка с начала полномасштабного вторжения возросло с 2 611 до 2 741 человека.

Monobank начали пользоваться больше украинцев. Сейчас активных клиентов этого банка в Украине около 8 миллионов человек.

Какие направления развивает Monobank

За время полномасштабной войны, Monobank перечислил на нужды войска 1 миллиард долларов. Также банк инвестирует в строительство дата-центров не только в Украине, но и за рубежом, в частности, в Польше.

Monobank обеспечил непрерывность своей работы благодаря использованию облака Amazon. А приобретение банком финтех-стартапа позволило увеличить количество рабочих учреждения.

Заметьте! Украинцы активно донатят именно через Monobank. Только за 2022 год украинцы задонатили 224 миллиона долларов, а в 2023 году – 721 миллион долларов.