Скільки коштує нафта

У четвер, 18 січня, вартість нафти Brent зросла на 21 цент, або на 0,3%, до 78,09 долара за барель. Тоді як ф'ючерси на американську нафту, яка відомо під брендом West Texas Intermediate, подорожчали на 40 центів, або на 0,6%, до 72,96 долара за барель.

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Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 78,31 долара за барель (+ 0,55%)

Тоді як контракти WTI торгуються за ціною 73,17 долара за барель (+ 0,84%)

Що відбувається на ринку нафти

До зростання цін на нафту призвело відразу декілька чинників. По-перше, в ОПЕК очікують, що у наступні 2 роки у світі відносно сильно зросте попит на нафту. По-друге, ринок стежить за перебоями у водобуванні нафти у США через складні погодні умови. Крім того, на динаміку цін впливає геополітична напруженість на Близькому Сході.

З іншої сторони, на ринок впливають неочікуване збільшення нафтових резервів у США та досить складні умови відновлення у Китаї, який є найбільшим імпортером нафти у світі. У результаті це кидає тінь на перспективи попиту на нафту.