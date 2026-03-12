В чем подозревают Стринжу?

Речь идет о совершении уголовного правонарушения. Об этом сообщила пресс-служба финучреждения, передает "Интерфакс-Украина".

Подозрение заместителю председателя правления вручила Печерская окружная прокуратура по статье 367 Уголовного кодекса Украины, что касается служебной халатности в процессе проведения закупок.

Подчеркиваем, что сообщение о подозрении является процессуальным шагом и не является судебным приговором или установлением вины,

– напомнили в Ощадбанке.

К слову, Стринжа занимает должность CFO с 2021 года. В банке добавили, что за это время он внес значительный вклад в улучшение стандартов финансового учета и развития управленческой отчетности, системно способствовал прозрачности планирования и сокращению расходов.

Финансовое учреждение по процедурам будет предоставлять все необходимые материалы правоохранителям и органам правосудия – с целью содействия объективному выяснению фактических обстоятельств.

Справка: по предварительным сообщениям СМИ, дело касается закупки банком аккумуляторных батарей с инверторами на 140,9 миллиона гривен для обеспечения бесперебойной работы отделений.

Что известно о карьере Стринжи?

Стринжа окончил КНУ им. Т.Г.Шевченко по специальности "прикладная математика" и КНЭУ по специальности "финансы и кредит" в рамках магистерской программы "банковское дело". Получил квалификацию магистра государственного управления.

Имеет более 25-летний опыт работы в банковском секторе. Работал в банках "Сосьете Женераль Украина" (Франция), ING Банк Украина (Нидерланды), "Пекао Украина" (Польша) и др.

Членом правления Ощадбанка Стринжу в качестве победителя конкурса назначил Наблюдательный совет Ощадбанка, его кандидатуру согласовал Нацбанк. Контракт, который начался 1 сентября 2021 года, был рассчитан на 5 лет.

Более 6 лет до этого работал директором департамента финансового контроллинга Нацбанка и отвечал за планирование, контроль и анализ административных расходов и т.д.

Напомним, в ноябре 2025 года избрали нового председателя правления Ощадбанка – Юрия Кациона, который работает там около 25 лет и прошел путь от главного экономиста.