Засновник китайського комерційного гіганта Alibaba Джек Ма може продати свою частку акцій в дочірній компанії Ant Group. Про причини та можливі сценарії – читайте далі.

Сторонами переговорного процесу є представники компанії Ant Group, Центрального банку, Народного банку Китаю, Комісії з врегулювання банківської справи та страхування та безпосередньо Джек Ма. Переговори тривають з початку 2021 року.

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Сценарії

У компанії Ant Group сподіваються, що Ма зможе продати свої акції чинним інвесторам або корпорації Alibaba без залучення третіх осіб. Тоді як представники державних регуляторів мільярдеру пояснили, що він не має жодних шансів передати свою частку в Ant Group чи в інші структури, які йому підконтрольні. Третім сценарієм є передача частки Ма китайському інвестору, який співпрацює з державою. Однак, схоже, що будь-яке рішення має бути підтримане офіційним Пекіном.

Китайський багатій володіє 10% акцій Ant Group, ще 50,5% він контролює через інвестиційну компанію Hangzhou Yunbo.

Крім того, китайська влада вимагає, щоб Джек Ма повність покинув компанію. Під час переговорів Ant Group натякнули, що це допоможе завершити численні перевірки та розслідування, а компанія зможе почати повторну підготовку до виходу на біржу.

Причини конфлікту

Розлад у відносинах між офіційним Пекіном та амбіційним підприємцем виник наприкінці 2020 року. На фінансовому саміті у жовтні Джек Ма публічно розкритикував китайські банки.

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Зокрема, він назвав фінустанови ломбардами, які гальмують запровадження інновацій у країні. Найімовірніше, після цієї заяви в Гонконзі та Шанхаї відклали IPO Ant Group на 37 мільярдів доларів. Також з'явилася інформація, що Джек Ма або покинув територію Китаю, або був затриманій. Проте, друзі мільярдера запевняли, що він перебуває в Піднебесній. Додамо, що у січні 2021 року мільярдер навіть виступив на благодійному заході через відеозв'язок.

Корпорація Alibaba також стала фігурантом антимонопольного розслідування під егідою Управління контролю за ринком Китаю. На фоні конфлікту з владою Ма втратив 12 мільярдів доларів протягом двох місяців.