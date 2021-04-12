Китайський комерційний гігант Alibaba оштрафували на 2,75 мільярда доларів. Відповіді на питання, за що покарали компанію та як відреагував ринок – шукайте нижче.

Китай покарав Alibaba за зловживання положенням домінанта на ринку. Всесвітньо відома корпорація стала центром уваги китайської влади після того, як її засновник Джек Ма публічно розкритикував регулятивну систему в Піднебесній.

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Ексклюзивний продавець

Після того, як новина про штраф Alibaba була оприлюднена, вартість акції корпорації на гонконзькій біржі стрімко пішла вгору. На розвиток ситуації вплинули два ключових фактори:

усунення невизначеності,

штраф та інші корегувальні заходи не стали надважким тягарем для компанії.

Головний виконавчий директор комерційного титана Даніель Чжан зазначив, що Alibaba готова спростити умови співпраці з продавцями у рамках "комплексних заходів", реалізації яких вимагають регулятивні органи Китаю.

Одна з ключових вимог офіційного Пекіна полягає в тому, щоб компанія Alibaba більше не вимагала в продавців, які хочуть продавати свої товари на одній з найбільших комерційних площадок у світі, обирати між ними та їхніми конкурентами.

Ця практика також відома як "ексклюзивний продавець". Критики вважають, що саме ця стратегія допомогла компанії стати лідером ринку в Китаї. Керівництво гіганта заявило, що попри рекордний штраф, вони впевнені, що держава й надалі буде їх підтримувати.

Вони підтвердили нашу бізнес-модель. Ми відчуваємо себе комфортно, оскільки немає нічого неправильного в нашій фундаментальній бізнес-моделі,

– заявив виконавчий віцепрезидент китайського гіганта Джо Цай.

Ринок акцій

Акції Alibaba зросли на 8% на торгах у Гонконзі, добавивши до ринкової вартості 48,5 мільярда доларів. Таким чином, компанія продемонструвала найбільший денний приріст за останні три місяці. За даними аналітиків Everbright Sun Hung Kai, після ухвалення рішення щодо штрафу для Alibaba, сумніви на ринку стосовно дітища Джека Ма зникли. Очікують, що імплементація покарання дозволить ціні акцій компанії знову привернути увагу на ринку.

Крім того, Державна адміністрація з регулювання ринку (SAMR) також зобов’язала Alibaba кардинально змінити внутрішні правила щодо виконання та захисту прав споживачів.

Moody's Investors Service інформує, що корекційні заходи, найімовірніше, стануть причиною зменшення доходів компанії, оскільки подальше розширення її частки на ринку буде обмеженим. Ще одним фактором, який вдарить по прибутках корпорації є інвестиції, які необхідно буде вкладати в кампанію для приваблення продавців та модернізацію своїх продуктів та послуг.

Вартість акцій Alibaba зросла після новини про штраф / Інфографіка Investing.com

Реакція компанії

У корпорації запевнили, що вони рішуче налаштовані виплатити штраф державі у розмірі 2,75 мільярда доларів (18 мільярдів юанів). Виконавчий заступник віцепрезидента Джо Цай висловив сподівання, що на цьому їхня співпраця з антимонопольним регулятором закінчиться.

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Крім того, Цай наголосив, що комерційний гігант не покладає всі свої надії на "ексклюзивний контракт" з ними, щоб втримати продавців на своїй платформі. За його словами, у минулому таку практику використовували лише з невеликою кількістю флагманських магазинів Tmall.

Штраф у розмірі 2,75 мільярда доларів для Alibaba варто сприймати, як значну, але не доступну ціну, яку необхідно заплатити, щоб почати процес примирення з пекінським режимом,

– сказав президент Sage Capital Франклін Чу.

Alibaba все ще залишається привабливим та зручним способом інвестувати в економіку Китаю, яка розвивається дуже швидкими темпами.

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