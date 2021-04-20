Основатель китайского коммерческого гиганта Alibaba Джек Ма может продать свою долю акций в дочерней компании Ant Group. О причинах и возможных сценариях – читайте дальше.

Сторонами переговорного процесса являются представители компании Ant Group, Центрального банка, Народного банка Китая, Комиссии по урегулированию банковского дела и страхования и непосредственно Джек Ма. Переговоры продолжаются с начала 2021 года.

К теме Китай оштрафовал Alibaba на рекордную сумму: цена акций компании пошла вверх

Сценарии

В компании Ant Group надеются, что Ма сможет продать свои акции действующим инвесторам или корпорации Alibaba без привлечения третьих лиц. Тогда как представители государственных регуляторов миллиардеру объяснили, что у него нет никаких шансов передать свою долю в Ant Group или в другие структуры, которые ему подконтрольны. Третьим сценарием является передача доли Ма китайском инвестору, который сотрудничает с государством. Однако, похоже, что любое решение должно быть поддержано официальным Пекином.

Китайский богатой владеет 10% акций Ant Group, еще 50,5% он контролирует через инвестиционную компанию Hangzhou Yunbo.

Кроме того, китайские власти требует, чтобы Джек Ма полностью покинул компанию. Во время переговоров Ant Group намекнули, что это поможет завершить многочисленные проверки и расследования, а компания сможет начать повторную подготовку к выходу на биржу.

Причины конфликта

Расстройство в отношениях между официальным Пекином и амбициозным предпринимателем возник в конце 2020 года. На финансовом саммите в октябре Джек Ма публично раскритиковал китайские банки.

Интересно Потерял 20 миллиардов долларов за 2 дня: неуспешный история инвестора

В частности, он назвал банки ломбардами, которые тормозят внедрение инноваций в стране. Скорее всего, после этого заявления в Гонконге и Шанхае отложили IPO Ant Group на 37 миллиардов долларов. Также появилась информация, что Джек Ма или покинул территорию Китая, или был задержанной. Однако, друзья миллиардера уверяли, что он находится в Поднебесной. Добавим, что в январе 2021 года миллиардер даже выступил на благотворительном мероприятии через видеосвязь.

Корпорация Alibaba также стала фигурантом антимонопольного расследования под эгидой Управления контроля за рынком Китая. На фоне конфликта с властью Ма потерял 12 миллиардов долларов в течение двух месяцев.

Как грамотно управлять деньгами и прибыльно инвестировать на бирже? Узнайте в экспертов с многолетним опытом успешного трейдинга Forex Club.