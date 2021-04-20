Основателя Alibaba могут "попросить" с дочерней компании: кто за этим стоит
Основатель китайского коммерческого гиганта Alibaba Джек Ма может продать свою долю акций в дочерней компании Ant Group. О причинах и возможных сценариях – читайте дальше.
Источник:CNA
Сторонами переговорного процесса являются представители компании Ant Group, Центрального банка, Народного банка Китая, Комиссии по урегулированию банковского дела и страхования и непосредственно Джек Ма. Переговоры продолжаются с начала 2021 года.
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Сценарии
В компании Ant Group надеются, что Ма сможет продать свои акции действующим инвесторам или корпорации Alibaba без привлечения третьих лиц. Тогда как представители государственных регуляторов миллиардеру объяснили, что у него нет никаких шансов передать свою долю в Ant Group или в другие структуры, которые ему подконтрольны. Третьим сценарием является передача доли Ма китайском инвестору, который сотрудничает с государством. Однако, похоже, что любое решение должно быть поддержано официальным Пекином.
Кроме того, китайские власти требует, чтобы Джек Ма полностью покинул компанию. Во время переговоров Ant Group намекнули, что это поможет завершить многочисленные проверки и расследования, а компания сможет начать повторную подготовку к выходу на биржу.
Причины конфликта
Расстройство в отношениях между официальным Пекином и амбициозным предпринимателем возник в конце 2020 года. На финансовом саммите в октябре Джек Ма публично раскритиковал китайские банки.
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В частности, он назвал банки ломбардами, которые тормозят внедрение инноваций в стране. Скорее всего, после этого заявления в Гонконге и Шанхае отложили IPO Ant Group на 37 миллиардов долларов. Также появилась информация, что Джек Ма или покинул территорию Китая, или был задержанной. Однако, друзья миллиардера уверяли, что он находится в Поднебесной. Добавим, что в январе 2021 года миллиардер даже выступил на благотворительном мероприятии через видеосвязь.
Корпорация Alibaba также стала фигурантом антимонопольного расследования под эгидой Управления контроля за рынком Китая. На фоне конфликта с властью Ма потерял 12 миллиардов долларов в течение двух месяцев.
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