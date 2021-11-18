Бізнесмен Сюй Цзяїнь уже залучив приблизно 7 мільярдів юанів або 1,1 мільярда доларів США із власних коштів, отриманих від продажу та застави активів, інформує China Business News.

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Засновник Evergrande витрачає власні кошти на порятунок компанії

Отримані кошти були використанні для реалізації базових операцій. Це пов'язують з тим, що Evergrande наразі не збирає кошти на корпоративній основі, проте має виплачувати відсотки за облігаціями, зарплати працівникам та продовжувати будівельні проєкти. Анонімне джерело додало, що Сюй Цзяїнь особисто збирає кошти для Evergrande.

Зокрема, відомо, що у жовтні засновник цієї компанії віддав під заставу один зі своїх особняків у Гонконзі, який знаходиться в одному із найпрестижніших районів міста. Позику він отримав від China Construction Bank, йдеться у матеріалі. Підприємець, якого у 2017 році визнали найбагатшою людиною Азії, також заклав ще один будинок у Гонконзі компанії Orix Asia Capital Ltd. Згідно з Forbes, тоді його капітал оцінювали у 42,2 мільярда доларів. Крім того, магнат продав витвори мистецтва та каліграфії з власної колекції.

Цікаво! На момент створення цього матеріалу Forbes оцінює капітал Сюй Цзяїня у 11,5 мільярда доларів. Натомість за версією Bloomberg китайський бізнесмен володіє статками у розмірі 7,88 мільярда доларів.

Глава Evergrande витрачає власні кошти на порятунок компанії / Фото Getty Images

Що ще було продано задля порятунку Evergrande:

Китайський забудовник продав два приватних бізнес джети, які належали компанії, за понад 50 мільйонів доларів у жовтні.

доларів у жовтні. Evergrande також розпродає корпоративні акції, щоб отримати доступ до ліквідних активів незважаючи на великі втрати.

Забудовник ліквідував цінні папери медіакомпанії HengTen Networks Group на 145 мільйонів доларів задля того, щоб виконати свої зобов'язання за облігаціями.

Китайська компанія працює у сфері нерухомості та наразі має статус забудовника з найбільшими боргами у світі. Йдеться про борг у розмірі понад 300 мільярдів доларів. Китайській компанії вдалося виплатити кілька траншів, запобігши дефолту, який міг стати причиною кризи у цьому секторі або навіть світі.