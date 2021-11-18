Бизнесмен Сюй Цзяинь уже привлек около 7 миллиардов юаней или 1,1 миллиарда долларов США из собственных средств, полученных от продажи и залога активов, информирует China Business News .

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Основатель Evergrande тратит собственные средства на спасение компании

Привлеченные средства были использованы для реализации базовых операций. Это связывается с тем, что Evergrande пока не собирает средства на корпоративной основе, однако должен выплачивать проценты по облигациям, зарплатам работникам и продолжать строительные проекты. Анонимный источник добавил, что Сюй Цзяинь лично собирает средства для Evergrande.

В частности, известно, что в октябре основатель этой компании отдал под залог один из своих коттеджей в Гонконге, который находится в одном из самых престижных районов города. Ссуду он получил от China Construction Bank, говорится в материале . Предприниматель, которого в 2017 году признали самым богатым человеком Азии, также заложил еще одно здание в Гонконге компании Orix Asia Capital Ltd. Согласно Forbes , тогда его капитал оценивали в 42,2 миллиарда долларов. Кроме того, магнат продал произведения искусства и каллиграфии из собственной коллекции.

Примечательно! На момент создания этого материала Forbes оценивает капитал Сюй Цзяиня в 11,5 миллиарда долларов. По версии Bloomberg китайский бизнесмен владеет состоянием в размере 7,88 миллиарда долларов.

Глава Evergrande тратит собственные средства на спасение компании / Фото Getty Images

Что еще было продано для спасения Evergrande:

Китайский застройщик продал два принадлежащих компании частных бизнес джета за более чем 50 миллионов долларов в октябре.

Evergrande также распродает корпоративные акции, чтобы получить доступ к ликвидным активам несмотря на большие потери.

несмотря на большие потери. Застройщик ликвидировал ценные бумаги медиакомпании HengTen Networks Group на 145 миллионов долларов для того, чтобы выполнить свои обязательства по облигациям.