Дуже шкодує: засновник Dogecoin продав все у 2015 році за ціною вживаної Honda

Dogecoin став четвертою найбільш капіталізованою криптовалютою у світі. Її творець Біллі Маркус ще 6 років тому розпродав активи, які зараз вартують 80 мільярдів доларів.

Чому Біллі Маркус продав Dogecoin

Біллі Маркус створив свою криптовалюту ще у 2013 році як мем. Як він сам заявляв, Dogecoin мав бути зрозумілим для всіх.

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Проте у 2015 році Маркус продав всю свою криптовалюту з двох причин:

Через переслідування в інтернеті . Йому не подобалося як висловлювалася щодо нього інтернет-спільнота.

. Йому не подобалося як висловлювалася щодо нього інтернет-спільнота. Через фінансові проблеми у зв'язку з втратою роботи. Таким чином сподівався заробити трохи грошей – проте за продані Dogecoin міг придбати лише вживану Honda Civic.



Таку вживану машину міг придбати Біллі Маркус / Фото Honda

Я віддав та продав всю криптовалюту, яку мав ще у 2015 році, після того, як мене звільнили і я переживав з приводу скорочення своїх заощаджень,

– поділився Біллі Маркус.

Ціна Dogecoin

За даними CoinMarketCap, Dogecoin коштує майже 61 цент. А його капіталізація сягає 79,5 мільярда доларів.

Біллі Маркус визнає, що не розуміє як ця криптовалюта може так рости. Адже досягнувши позначки в долар, її капіталізація буде більшою за такі компанії як Boeing, Starbucks, American Express, IBM.

Те, що я зробив за кілька годин, зараз є частиною інтернет-культури. Приємно бачити, як Ілон Маск говорить про це. Це нерозумно, але за цим криється величезне піднесення,

– сказав Маркус.