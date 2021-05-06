Чому Біллі Маркус продав Dogecoin

Біллі Маркус створив свою криптовалюту ще у 2013 році як мем. Як він сам заявляв, Dogecoin мав бути зрозумілим для всіх.

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Проте у 2015 році Маркус продав всю свою криптовалюту з двох причин:

  • Через переслідування в інтернеті. Йому не подобалося як висловлювалася щодо нього інтернет-спільнота.
  • Через фінансові проблеми у зв'язку з втратою роботи. Таким чином сподівався заробити трохи грошей – проте за продані Dogecoin міг придбати лише вживану Honda Civic.

Таку вживану машину міг придбати Біллі Маркус
Таку вживану машину міг придбати Біллі Маркус / Фото Honda

Я віддав та продав всю криптовалюту, яку мав ще у 2015 році, після того, як мене звільнили і я переживав з приводу скорочення своїх заощаджень,
– поділився Біллі Маркус.

Ціна Dogecoin

За даними CoinMarketCap, Dogecoin коштує майже 61 цент. А його капіталізація сягає 79,5 мільярда доларів.

Біллі Маркус визнає, що не розуміє як ця криптовалюта може так рости. Адже досягнувши позначки в долар, її капіталізація буде більшою за такі компанії як Boeing, Starbucks, American Express, IBM.

Те, що я зробив за кілька годин, зараз є частиною інтернет-культури. Приємно бачити, як Ілон Маск говорить про це. Це нерозумно, але за цим криється величезне піднесення, 
– сказав Маркус.