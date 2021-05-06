Почему Билли Маркус продал Dogecoin

Билли Маркус создал свою криптовалюту еще в 2013 году как мем. Как он сам заявлял, Dogecoin должен был быть понятным для всех.

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Однако в 2015 году Маркус продал всю свою криптовалюту по двум причинам:

Через преследования в интернете . Ему не нравилось как высказывалось к нему интернет-сообщество.

Через финансовые проблемы в связи с потерей работы. Таким образом надеялся заработать немного денег – но за проданные Dogecoin мог приобрести только подержанную Honda Civic.



Такую подержанную машину мог приобрести Билли Маркус / Фото Honda

Я отдал и продал всю криптовалюту, которую имел еще в 2015 году, после того, как меня уволили и я переживал по поводу сокращения своих сбережений,

– поделился Билли Маркус.

Цена Dogecoin

По данным CoinMarketCap , Dogecoin стоит почти 61 цент. А его капитализация составляет 79,5 миллиарда долларов.

Билли Маркус признает, что не понимает, как эта криптовалюта может так расти. Ведь достигнув отметки в доллар, ее капитализация будет больше таких компаний как Boeing, Starbucks, American Express, IBM.

То, что я сделал за несколько часов, сейчас является частью интернет-культуры. Приятно видеть, как Маск говорит об этом. Это глупо, но за этим кроется огромный подъем,

– сказал Маркус.