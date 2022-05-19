Засновник Binance "збіднів" через крах на крипторинку: яким капіталом він зараз володіє
Джерело:Yahoo!Finance
Засновник відомого сервісу обміну криптовалют Binance заявив, що він "знову збіднів" після масштабного обвалу на ринку криптовалют. Йдеться про втрату мільярдів доларів у цифрових активах.
Минулого тижня крипторинок пережив одне з наймасштабніших потрясінь за останні роки. Зокрема, одна з цифрових монет Luna майже повністю знецінилася. Що і стало проблемою для китайсько-канадського бізнесмена.
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Криптомільярдер "збіднів" через крах на крипторинку
Засновник Binance Чанпен Чжао, більше відомий як CH, заявив, що у нього були 15 мільйонів токенів Luna. Проте минулого тижня вартість цифрової монети обвалилася на понад 99%. Тож це суттєво вдарило по статках криптоінвестора.До теми! Криптобіржа Binance отримала токени за інвестиції у розмірі 3 мільйонів доларів у мережу Terra, яка є основою для криптомонети Luna. Це було у 2018 році.
Попри стрімке знецінення монети Luna капітал Чанпена Чжао оцінюють приблизно у 14,8 мільярда доларів, за даними Bloomberg, основою якого є його 70% частка акцій криптобіржі Binance. Водночас за версією Forbes, статки бізнесмена сягають 17,4 мільярда доларів.
Після падіння Luna й TerrraUSD обвалилися й біткойн та Ethereum, які є найвідомішими цифровими монетами у світі. Чжао звернувся до команди Terra щодо відшкодування збитків для інвесторів.
Бізнесмен закликав команду проєкту спершу надати перевагу приватним інвесторам, а вже потім – Binance, якщо вийде. На момент створення цього матеріалу вартість криптовалюти Luna коливається на рівні 0,000149 долара за монету, за даними CoinDesk. Її ринкова капіталізація становить 1,03 мільярда доларів.
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