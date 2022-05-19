Згідно з даними порталу finance.ua, станом на 19 травня в обмінниках американський долар можна купити за ціною на рівні 35 – 36,15 гривні, тоді як продають валюту по 36,40 – 37 гривень.

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Актуальна ситуація на готівковому ринку

Водночас у банках вартість нацвалюти США в рази менша. Там купівля коливається в діапазоні від 31 до 32,14 гривні, продаж – від 32,15 до 32,18 гривні. Водночас українські банки майже не продають валюту за цим курсу, оскільки виконують вимогу Національного банку України про максимальну націнку на рівні 10% до офіційного курсу. Натомість в обмінниках на це правило не надто звертають увагу.

Відтак ситуація на ринку наступна: майже увесь реальний обмін валют зосереджений у фінансових компаніях (обмінники), де курс більше приваблює людей. Крім того, банкірів стримує одне рішення Нацбанку.

Йдеться про скорочення лімітів відкритої довгої та короткої валютної позиції банків з 15% до 5% від їхнього регулятивного капіталу. Про це повідомили 4 травня. У результаті цей крок вплинув на обсяги операцій цих установ із власними валютними накопиченнями як на міжбанку, та й на готівковому ринку.

Причини та пояснення

Гравці ринку виділили кілька причин, які призвели до стрімкого злету котирувань на готівковому ринку. Перш за все йдеться про заяву очільника Нацбанку Кирила Шевченка щодо ймовірного повернення до плаваючого курсу в Україні.

Навіть попри те, що Шевченко заявив лише про ймовірність такого сценарію, додавши, що чиновники обговорюють це питання і конкретного рішення немає. Подібне рішення в країні, де триває війна, має чимало плюсів. Проте ще більше у цьому сценарії мінусів.

Тож малоймовірно, що посадовці готові нести відповідальність за стрімкого зростання різних показників на ринку. Зокрема, йдеться про:

подорожчання критичного імпорту для Збройних Сил України,

збільшення витрат на обслуговування зовнішніх боргів,

нове хвиля глобального зростання цін на продукти.

Масштабна потреба у валюті

Йдеться про тих, хто торгує нафтопродуктами. Саме валютою вони платять за пальне, яке потрапляє на ринок України. Проте ця позиція наразі виглядає не надто правдоподібно. Річ у тому, що торговці нафтопродуктами навпаки зацікавлені у стабільному курсі, адже навіть за умови подорожчання бензину та дизеля у гривні, зростання курсу "з'їдає" суттєву частину їхнього прибутку від його реалізації у валютному еквіваленті.

Військові облігації та Нацбанк

НБУ активно купує військові облігації, через що об'єктивно міг би бути вплив на ситуацію з курсом. Для прикладу, 9 травня 2022 року Нацбанк викупив цінні папери на суму 30 мільярдів гривень, тоді як 12 – 13 травня регулятор докупив військових облігацій вартістю 20 мільярдів гривень.

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Після цього портфель військових облігацій досягнув 120 мільярдів гривень, а обсяг усіх ОВДП в українського центробанку зріс до 430,11 мільярда гривень. По суті – це емісія української гривні. Проте регулятор суттєво "нейтралізує" це завдяки продажу валюти через інтервенції. Останні дані від регулятора:

минулого тижня Нацбанк викупив на міжбанку 5,5 мільйона доларів та 4 мільйони євро;

доларів та євро; водночас банк продав 327,34 мільйона доларів та 33,65 мільйона євро;

доларів та євро; таким чином, чистий продаж долара українським центробанком дорівнює 321,84 мільйона й 29,65 мільйона євро.

Таким чином, Нацбанк "відкачав" з банківського ринку завдяки цим крокам щонайменше 10,4 мільярда гривень у вигляді гривневої ліквідності всього за тиждень. Центробанк успішно ефективно "зв'язує" певну частку емісійної гривні завдяки цьому механізму. Попри те, що не на 100%, й не відразу.

Емісія – це випуск в обіг нових грошових знаків. Цей процес є однією із найважливіших функцій центрального банку. Національному банку належить монополія на емісію та організацію її обігу.

Що може бути з курсом далі

Деякі учасники ринку неофіційно заявляють, що зростання котирувань на готівковому курсі може бути продиктоване бажанням власників обмінників збільшити свої доходи. Все, що було потрібно – знайти інфопривід.

Крім того, у критичних ситуаціях люди більше схильні піддаватися панічним настроям й можуть стати жертвою спекулянтів. Особливо, в умовах воєнного часу. До того ж в Україні фіксували сплеск скуповування долара після початку зростання курсу. Для прикладу, жителі Європи мають іншу тактику. Вони продають валюту на зростанні, адже сподіваються, що таким чином зароблять на подальшому відкаті.

Важливо! Тож поведінка українців суттєво впливатиме на подальший розвиток ситуації з готівковим курсом. Якщо люди знову піддадуться на розкручування котирувань, то вже наступного тижня в обмінниках можуть зафіксувати подальше зростання вартості з таргетом 38 гривень за долар.

Натомість якщо люди оберуть протилежну стратегію та не будуть скуповувати валюту, за курсом, який пропонують обмінники, то вони будуть вимушені конкурувати та стримувати "свої апетити". Тож у результаті це призведе до поступово знижувати курс та повернення до попередніх рівнів 33,50 − 34,50 гривень.

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