Зарплати та премії для топменеджерів банків України за 2022 рік: скільки вони отримували  

Повномасштабна війна Росії проти України, яка триває вже понад рік, висвітлила багато питань навіть поза полем битви. Зокрема, йдеться про державний бюджет та зарплати для топових менеджерів, для прикладу, банків.

Війна активно висмоктує фінансові ресурси держави. На фоні цього лунають різноманітні дискусії щодо варіантів ефективного використання коштів, а також їх економії.

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Йшлося, наприклад, про радикальне скорочення державного апарату. Проте останнє рішення стосувалося військових, а точніше – скорочення певних фінансових надбавок для них.

Зарплати для топменеджерів банків у цифрах

Однак ці зміни не торкнулися топового менеджменту державних банків навіть попри те, що половина з них зафіксували збитки за 2022 рік. Згідно з останніми звітами банків, можна виділити такі деталі:

68 членів правління та наглядових рад цих фінансових установ за минулий рік отримали майже 500 мільйонів гривень у різних форматах;

у різних форматах; Це сума після вирахування податків;

Йдеться про зарплати, премій та інші види винагород.

301,1 мільйона гривень – це зарплати для членів правлінь українських банків. Ще 176,3 мільйона гривень отримали представники наглядових рад. Лідером за рівнем зарплат для топових менеджерів став "ПриватБанк", який на сьогодні є найбільшим державним банком країни.

За минулий рік видатки на правління оцінили у 116,8 мільйона гривень, на наглядову раду виділили 80,9 мільйона гривень. Сумарно йдеться про 197,7 мільйона гривень. До першої трійки також увійшли такі банки:

"Укрексімбанк", який у 2022 році повідомив про збитки, за 12 місяців виплатив членам правління майже 78 мільйонів гривень . Ця сума включає крім зарплат ще премії та інші види виплат, на які припадає 34 мільйони гривень та 12,8 мільйона гривень відповідно;

На наглядову раду ця фінансова установа сумарно витратила 42,5 мільйона гривень . У звіті банку вказують, що фінансову винагороду, наприклад, за березень переказали на потреби української армії;

Трійку лідерів закриває "Ощадбанк", який виділив на зарплати членам правління 49,1 мільйона гривень. Йдеться про заробітну платню, компенсації та страхові внески. У форматі винагород та компенсації представники наглядової ради банку у 2022 році отримали 46,2 мільйона гривень.

Найменші суми у 2022 році отримали керівники "Укргазбанку" – 64 мільйони гривень. Члени правління банку заробити 57,3 мільйона гривень у вигляді зарплат, компенсацій витрат на період воєнного стану та додаткових благ. Тоді як 6,7 мільйона гривень переказали на рахунки представників наглядової ради.