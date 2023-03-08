Війна активно висмоктує фінансові ресурси держави. На фоні цього лунають різноманітні дискусії щодо варіантів ефективного використання коштів, а також їх економії.

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Йшлося, наприклад, про радикальне скорочення державного апарату. Проте останнє рішення стосувалося військових, а точніше – скорочення певних фінансових надбавок для них.

Зарплати для топменеджерів банків у цифрах

Однак ці зміни не торкнулися топового менеджменту державних банків навіть попри те, що половина з них зафіксували збитки за 2022 рік. Згідно з останніми звітами банків, можна виділити такі деталі:

68 членів правління та наглядових рад цих фінансових установ за минулий рік отримали майже 500 мільйонів гривень у різних форматах;

у різних форматах; Це сума після вирахування податків;

Йдеться про зарплати, премій та інші види винагород.

301,1 мільйона гривень – це зарплати для членів правлінь українських банків. Ще 176,3 мільйона гривень отримали представники наглядових рад. Лідером за рівнем зарплат для топових менеджерів став "ПриватБанк", який на сьогодні є найбільшим державним банком країни.

За минулий рік видатки на правління оцінили у 116,8 мільйона гривень, на наглядову раду виділили 80,9 мільйона гривень. Сумарно йдеться про 197,7 мільйона гривень. До першої трійки також увійшли такі банки:

"Укрексімбанк", який у 2022 році повідомив про збитки, за 12 місяців виплатив членам правління майже 78 мільйонів гривень . Ця сума включає крім зарплат ще премії та інші види виплат, на які припадає 34 мільйони гривень та 12,8 мільйона гривень відповідно;

На наглядову раду ця фінансова установа сумарно витратила 42,5 мільйона гривень . У звіті банку вказують, що фінансову винагороду, наприклад, за березень переказали на потреби української армії;

Трійку лідерів закриває "Ощадбанк", який виділив на зарплати членам правління 49,1 мільйона гривень. Йдеться про заробітну платню, компенсації та страхові внески. У форматі винагород та компенсації представники наглядової ради банку у 2022 році отримали 46,2 мільйона гривень.

Найменші суми у 2022 році отримали керівники "Укргазбанку" – 64 мільйони гривень. Члени правління банку заробити 57,3 мільйона гривень у вигляді зарплат, компенсацій витрат на період воєнного стану та додаткових благ. Тоді як 6,7 мільйона гривень переказали на рахунки представників наглядової ради.