Война активно высасывает финансовые ресурсы государства. На фоне этого раздаются разнообразные дискуссии по поводу вариантов эффективного использования средств, а также их экономии.

Обратите внимание Бег за вечностью: в какой сектор миллиардеры вкладывают все больше внимания и денег

Речь шла, например, о радикальном сокращении государственного аппарата. Однако последнее решение касалось военных, а точнее – сокращение определенных финансовых надбавок для них.

Зарплаты для топ-менеджеров банков в цифрах

Однако эти изменения не коснулись топового менеджмента государственных банков даже несмотря на то, что половина из них зафиксировала убытки за 2022 год. Согласно последним отчетам банков, можно выделить следующие детали:

68 членов правления и наблюдательных советов этих финансовых учреждений за прошлый год получили почти 500 миллионов гривен в разных форматах;

в разных форматах; Это сумма после вычета налогов;

Речь идет о зарплатах, премиях и других видах вознаграждений.

301,1 миллиона гривен – это зарплаты для членов правлений украинских банков Еще 176,3 миллиона гривен получили представители наблюдательных советов. Лидером по уровню зарплат для топовых менеджеров стал "ПриватБанк", который на сегодняшний день является крупнейшим государственным банком страны.

За прошлый год расходы на правление оценили в 116,8 миллиона гривен, на наблюдательный совет выделили 80,9 миллиона гривен. Суммарно речь идет о 197,7 миллиона гривен. В первую тройку также вошли следующие банки:

"Укрэксимбанк", который в 2022 году сообщил об убытках, за 12 месяцев выплатил членам правления почти 78 миллионов гривен . Эта сумма включает кроме зарплат еще премии и другие виды выплат, на которые приходится 34 миллиона гривен да 12,8 миллиона гривен в соответствии;

На наблюдательный совет это финансовое учреждение суммарно потратило 42,5 миллиона гривен . В отчете банка указывают, что финансовое вознаграждение, например, за март перевели на нужды украинской армии;

Тройку лидеров закрывает "Ощадбанк", выделивший на зарплаты членам правления 49,1 миллиона гривен. Речь идет о заработной плате, компенсациях и страховых взносах. В формате вознаграждений и компенсации представители наблюдательного совета банка в 2022 году получили 46,2 миллиона гривен.

Самые маленькие суммы в 2022 году получили руководители "Укргазбанка" – 64 миллиона гривен. Члены правления банка заработать 57,3 миллиона гривен в виде зарплат, компенсаций расходов на период военного положения и дополнительных благ. Тогда как 6,7 миллиона гривен перевели на счета представителей наблюдательного совета.