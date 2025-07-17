Яка зарплата у рефері?

Відповідно до даних видання Sportsest, у 2024 році боксерські судді могли заробляти за матч від 350 доларів до 5 тисяч доларів, передає 24 Канал.

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Судді-початківці заробляють доволі мало на початку своєї кар'єри – від 350 до 500 доларів за бій. Але вже після 1 чи 2 років досвіду можуть отримати хороші контракти й вигідні пропозиції.

Відтак професіонали заробляють в рази більше: за бій виходить від 1,9 тисячі доларів до 5 тисяч доларів.

Натомість жінки-судді можуть отримувати за матч від 600 до 800 доларів за бій.

На великі події, як-от бій Олександра Усика, Тайсона Ф'юрі чи Даніеля Дюбуа, судді-професіонали можуть заробити вже від 10 до 25 тисяч доларів.

А в рік може вийти навіть від 350 до 500 тисяч доларів, адже, крім проведення самого бою, вони отримують відсоток від телевізійних трансляцій.

Зауважте! Найвисокооплачуванішим боксерським рефері в світі вважають американця Кенні Бейлесс з Невади. За бій він міг заробляти 10 тисяч доларів, а в рік – 500 тисяч доларів. На сьогодні відомий суддя вже у відставці.

Які суми за бій в США?

Відповідно до даних з видання Sport1.me, у США, зокрема у штаті Невада, боксерська комісія встановлює шкалу оплати праці рефері.