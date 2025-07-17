Какая зарплата у рефери?

Согласно данным издания Sportsest, в 2024 году боксерские судьи могли зарабатывать за матч от 350 долларов до 5 тысяч долларов, передает 24 Канал.

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Начинающие судьи зарабатывают довольно мало в начале своей карьеры – от 350 до 500 долларов за бой. Но уже после 1 или 2 лет опыта могут получить хорошие контракты и выгодные предложения.

Поэтому профессионалы зарабатывают в разы больше: за бой получается от 1,9 тысячи долларов до 5 тысяч долларов.

Зато женщины-судьи могут получать за матч от 600 до 800 долларов за бой.

На крупные события, например бой Александра Усика, Тайсона Фьюри или Даниэля Дюбуа, судьи-профессионалы могут заработать уже от 10 до 25 тысяч долларов.

А в год может выйти даже от 350 до 500 тысяч долларов, ведь, кроме проведения самого боя, они получают процент от телевизионных трансляций.

Заметьте! Самым высокооплачиваемым боксерским рефери в мире считают американца Кенни Бейлесса из Невады. За бой он мог зарабатывать 10 тысяч долларов, а в год – 500 тысяч долларов. На сегодня известный судья уже в отставке.

Какие суммы за бой в США?

Согласно данным из издания Sport1.me, в США, в частности в штате Невада, боксерская комиссия устанавливает шкалу оплаты труда рефери.