Какая зарплата у рефери?
Согласно данным издания Sportsest, в 2024 году боксерские судьи могли зарабатывать за матч от 350 долларов до 5 тысяч долларов, передает 24 Канал.
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- Начинающие судьи зарабатывают довольно мало в начале своей карьеры – от 350 до 500 долларов за бой. Но уже после 1 или 2 лет опыта могут получить хорошие контракты и выгодные предложения.
- Поэтому профессионалы зарабатывают в разы больше: за бой получается от 1,9 тысячи долларов до 5 тысяч долларов.
- Зато женщины-судьи могут получать за матч от 600 до 800 долларов за бой.
На крупные события, например бой Александра Усика, Тайсона Фьюри или Даниэля Дюбуа, судьи-профессионалы могут заработать уже от 10 до 25 тысяч долларов.
А в год может выйти даже от 350 до 500 тысяч долларов, ведь, кроме проведения самого боя, они получают процент от телевизионных трансляций.
Заметьте! Самым высокооплачиваемым боксерским рефери в мире считают американца Кенни Бейлесса из Невады. За бой он мог зарабатывать 10 тысяч долларов, а в год – 500 тысяч долларов. На сегодня известный судья уже в отставке.
Какие суммы за бой в США?
Согласно данным из издания Sport1.me, в США, в частности в штате Невада, боксерская комиссия устанавливает шкалу оплаты труда рефери.
- Средняя зарплата судьи в обычном боксерском поединке может составлять от 500 долларов за матч и достигать 25 тысяч долларов за матч PPV (плата за просмотр боксерского шоу, для которого предусмотрена частная трансляция).
- А согласно данным Бюро статистики труда, средний годовой доход рефери и судей по боксу составляет около 25 тысяч долларов в год.