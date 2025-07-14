Скільки квитків вже продано на бій Усика з Дюбуа?

Стадіон "Вемблі" є найбільшою спортивною ареною Англії. Відповідно до даних з офіційного сайту УЄФА, стадіон вміщає близько 90 тисяч глядачів, що робить його другим за місткістю стадіоном у Європі, передає 24 Канал.

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Відомо, що під час боксерських поєдинків на стадіоні не використовується повна місткість. Це пояснюється обмеженою пропускною здатністю транспортної мережі.

Як відомо, продаж квитків на реванш розпочався ще у квітні цього року. За даними BoxingScene, за першу добу після старту продажу було продано понад 60 тисяч квитків.

А у Daily Mail повідомляють, що на сьогодні вже продано понад 83 тисячі квитків. Це дає очікування про те, що це буде один із найбільш відвідуваних боксерських вечорів в історії арени. Річ у тім, що промоутер Френк Воррен може подати заявку щодо збільшення попереднього ліміту глядачів на бій між Дюбуа та Усиком з 88 тисяч до 94 тисяч глядачів.

Відповідно до даних ticketmaster, вартість квитка на двобій, який відбудеться 19 липня, починається від 49,96 фунта стерлінгів (це майже 2 798 гривень за середнім банківським курсом у 56 гривень за фунт стерлінгів). Це найвіддаленіші від рингу місця.

Після цих місць йдуть ціни, які варіюються в середньому від 69 фунтів стерлінгів до 144,49 фунта стерлінгів.

Водночас у середньому ярусі вартість змінюється – від 99,95 фунта стерлінгів до 162,79 фунта.

Поблизу рингу ціна в діапазоні від 144,70 фунта стерлінгів до 781 фунта стерлінгів.

А у VIP-зонах – від 846,50 фунта стерлінгів до 2 070 фунтів стерлінгів.

Найдорожчі квитки можна зустріти з ціною в 2 252,75 фунта стерлінгів, що в гривнях становить понад 126 тисяч гривень.

Скільки коштів вже отримано за продаж квитків З продажу 3 тисяч місць стадіон "Вемблі" приблизно міг отримати понад 16 мільйонів фунтів стерлінгів (896 мільйонів гривень). За умови, якщо приблизні пропорції розміщення глядачів на такі події становлять: у верхньому ярусі – 30%,

у середньому ярусі – 30%,

ближчі сектори – 20%,

нижчі сектори біля рингу – 15%,

VIP-зони – 5%. Зауважимо, що ми провели розрахунки за середнім показником відповідно до секторів. Таким чином у нас вийшла середня ціна місця у найвіддаленішому ярусі на рівні близько 50 фунтів стерлінгів, у наступному ярусі після нього – 105 фунтів стерлінгів, у середньому ярусі – 130 фунтів стерлінгів, поблизу рингу – 400 фунтів стерлінгів, а у VIP-зонах – 1 400 фунтів стерлінгів.



Довідка: поточні розрахунки – це лише приблизна сума коштів, яку можна було отримати з тих даних, які відомі на сьогодні. Точні цифри щодо суми з продажу квитків можуть бути як більшими, так і меншими.

Які рекорди щодо продажу квитків були за всю історію стадіону?

Якщо глянути на особливі заходи, як-от бої таких відомих боксерів, як Ентоні Джошуа та Володимир Кличко у 2017 році, чи Тайсон Ф'юрі й Ділліан Вайт у 2022 році, то продаж квитків міг сягати повній місткості стадіону.