Росія тестує "гроші майбутнього"

З 1 вересня росіяни відкрили понад 220 тисяч рахунків у цифрових рублях, що значно перевищило початкові очікування. Такі дані країна-агресорка оприлюднила напередодні попри скепсис частини населення та спротив окремих банкірів, пише Reuters.

Ми очікували близько 60 тисяч рахунків, однак лише за перший місяць їх було вже понад 220 тисяч. Іншими словами, ми відкриті для світу,

– зазначила заступниця голови регулятора Зульфія Кахруманова.

Зауважимо, успіх потенційної платіжної системи БРІКС залежатиме від того, наскільки активно громадяни й бізнес країн-учасниць користуватимуться такими валютами. До того ж на відміну від звичних безготівкових коштів у комерційних банках чи криптовалют, CBDC є прямим зобов'язанням центробанку держави.

Для Кремля цифровий рубль має й практичну вигоду, тож після запровадження міжнародних санкцій, які ускладнили розрахунки з Китаєм та Індією, розвиток проєкту пришвидшили.

У перспективі спільна цифрова платіжна система з ключовими партнерами могла б послабити залежність від західної інфраструктури, а також частково замінити мережу посередників, яку Москва вибудувала для зовнішньої торгівлі в нових умовах.

Новий рубль подобається не всім

Прихильники стверджують, що нова форма може ускладнити ухилення від сплати податків, дозволити контролювати цільове використання соцвиплат і зробити держзакупівлі прозорішими.

Водночас частина комбанків сприйняла ініціативу критично, адже вони вже вклали значні кошти у власні цифрові сервіси. Зокрема, очільник Сбербанку Герман Греф наголошував, що фінустанови й без того забезпечують електронні платежі всередині країни.

Плутанина є й серед самих росіян: минулого місяця Володимир Путін закликав посадовців краще пояснювати різницю між звичайними електронними платежами та цифровим рублем, визнавши, що більшість населення її не розуміє. Натомість Мінфін і Центробанк уже почали добровільно виплачувати частині працівників зарплату в новому форматі, хоча опитування свідчать, що більшість громадян не хотіли б отримувати її таким способом.