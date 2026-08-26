Як змінюється банківський сектор Росії

Останні тенденції можуть свідчити про погіршення довіри до фінансової системи країни-агресорки. Детальніше про це розповіла Служба зовнішньої розвідки України 26 серпня.

Від початку року в Росії закрили 1 370 банківських відділень. Якщо нинішні темпи збережуться, до кінця року можуть ліквідувати понад 2 тисячі точок. У середньому мережа скорочується майже на 196 відділень щомісяця – і це вдвічі швидше, аніж торік.

Цікаво! Найбільше відділень закрив "Сбербанк" – близько 540, або майже 40% від загального скорочення.

Самі банки пояснюють скорочення мережі переходом на цифрове обслуговування та прагненням зменшити витрати. Проте для клієнтів це означає, що фізичних місць, де можна отримати готівку або провести операцію без онлайн-сервісів, стає все менше.

Як реагують на зміни росіяни

Водночас вкладники дедалі активніше переводять кошти в готівку. За даними центробанку країни-агресорки, від початку року з банківської системи вивели 2,4 трильйона рублів, зокрема:

643 мільярдів рублів у липні – найбільше за останні місяці;

тоді як лише за першу половину серпня росіяни забрали ще близько 300 мільярдів.

Ймовірно, така поведінка населення вже виходить за межі звичайного бажання зберігати частину заощаджень у фізичній формі. Війна, санкції та втручання держави в економіку посилюють невпевненість у вільному доступі до коштів на рахунках.

Зростають побоювання, що банківські ресурси можуть бути використані для фінансування війни, або держава в разі нової фінансової кризи знайде спосіб залізти в заощадження громадян,

– йдеться в повідомленні розвідки.

За схожою логікою діє й великий бізнес. Компанії прагнуть зберігати частину капіталу за межами Росії, остерігаючись конфіскацій, нових обмежень та негативних наслідків війни.

Нагадаємо, винятком не стали й наближені до Кремля представники російської еліти. Вони не лише виводять кошти за кордон, а й змінюють структуру інвестиційних портфелів, вкладаючись у криптовалюту, золото, нерухомість і приватні фонди.